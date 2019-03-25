Понедельник, 25 Марта 2019 12:58

АрмИнфо. В столице РК подписано Техническое соглашение о сотрудничестве в рамках миротворческой миссии в Ливане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МО РК.

В Министерстве обороны состоялось подписание Технического соглашения между оборонными ведомствами Республики Казахстан и Итальянской Республикой о сотрудничестве в рамках миссии «Временные силы ООН в Ливане».

Техническое соглашение определяет основные обязанности, общие принципы и процедуры, на основании которых казахстанский персонал разворачивается совместно с итальянскими силами.

Напомним, что в 2018 году принято положительное решение Генерального штаба Италии по выделению для военнослужащих ВС РК двух должностей штабных офицеров в миссии «Временные силы ООН в Ливане» (ВСООНЛ) с апреля 2019 года.