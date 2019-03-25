Понедельник, 25 Марта 2019 12:56

АрмИнфо.Следственный комитет считает, что причиной гибели 25-летнего Альберта Епремяна под шасси самолета в Шереметьево в ноябре 2018 года стало нарушение техрегламентов со стороны диспетчеров группы регистрации и посадки пассажиров, передает Коммерсант.

«Основной версией проникновения Епремяна на летное поле следствие считает нарушение установленных технических регламентов обслуживания пассажиров и оформления багажа со стороны диспетчеров группы регистрации и посадки пассажиров отдела организации пассажирских перевозок департамента по наземному обеспечению перевозок»,— сказал руководитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Сергей Вазюлин «РИА Новости». Он отметил, что проверяются и другие версии, расследование дела пока не завершено.

Напомним, 20 ноября Boeing 737, выполнявший рейс Москва—Афины, при рулении на взлет сбил 25-летнего мужчину, который перебегал взлетно-посадочную полосу. Пассажирский самолет наехал на него во время разгона. Пилот лайнера, вылетевшего в Афины, сообщил диспетчерам, что, предположительно, столкнулся с животным на взлетно-посадочной полосе. Системы самолета не выявили повреждений, поэтому в аэропорт вылета воздушное судно решили не возвращать.

Погибшего — гражданина Армении Альберта Епремяна — незадолго до этого депортировали из Испании на родину с пересадкой в Москве. По предварительным данным, во время посадки в автобус к самолету до Еревана ему удалось сбежать, после чего он и оказался на полосе.