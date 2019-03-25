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АрмИнфо. Президент США Дональд Трамп подпишет указ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами во время встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу в Вашингтоне в понедельник. Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.
Ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону следует признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые имеют, по его словам, стратегическое значение и важны для безопасности Израиля.
Россия, Германия, Иран, Сирия, Франция и другие выступили против подобных односторонних действий.
Кремль выразил надежду, что заявление Трампа о Голанах останется только призывом, заявив, что признание израильского суверенитета над Голанскими высотами может еще больше дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.
А Турция намерена поднять вопрос о признании Соединенными Штатами израильского суверенитета над Голанскими высотами в ООН.
"Турция поднимет в ООН тему с признанием израильского суверенитета над Голанами со стороны США", - сказал накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу TGRT.
Американский лидер примет израильского премьера в Белом доме 25-26 марта.
Позднее, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что сокращает начинающийся в понедельник визит в США из-за ракетного обстрела центральной части еврейского государства из сектора Газа. «В свете событий в области безопасности я решил сократить визит в Соединенные Штаты, через несколько часов я встречусь с президентом [США Дональдом] Трампом и немедленно вернусь в Израиль. Произошло преступное нападение на государство Израиль, и мы ответим силой", - цитирует высказывания премьера государственное радио "Кан".
Ранее медицинская служба "Маген Давид адом" сообщила, что в результате попадания запущенной из сектора Газа ракеты в жилой дом в мошаве Мишмерет в центральной части Израиля в понедельник с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы семеро израильтян.
Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году израильский парламент принял закон, которым в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами. Совет Безопасности ООН 17 декабря 1981 года принял резолюцию, согласно которой эти действия были признаны недействительными.
|Эксперт: На смену модели глобализации по западному образцу приходят региональные блоки, основой которых будут <расширенный Запад> и <большая Евразия>
|ЕСПЧ запросил у правительства Армении документацию в рамках иска защиты генерала Манвела Григоряна
|Дональд Трам поздравил президента Туркменистана с Международным днем Новруз
|Давид Тоноян рассказал руководящему составу армянских ВС о вызовах, стоящих перед Арменией и Арцахом
|Следственный комитет РФ возложил на диспетчеров вину в гибели гражданина Армении на ВПП Шереметьево
|Америа на субботнике
|США уже сегодня могут признать суверенитет Израиля над Голанами
|В министерстве обороны Армении сегодня Никол Пашинян проведет обсуждения в закрытом режиме
|"Верхний Ларс" закрыт для проезда траснпортных средств: С российской стороны на КПП скопилось 179 машин
|Сегодня, 25-го марта в 14:00 кабмин Армении соберется на внеочередное заседание
|Черногория увеличила для граждан Армении срок безвизового пребывания в стране до 30 дней
|Министр здравоохранения держит под пристальным вниманием состояние 12-летнего мальчика из Масиса, получившего 40% ожогов тела
|Армянские легкоатлеты привезли три медали с Кубка мира в Дохе
|Серж Танкян: Паломничество в Галлиполи должно быть прекращено
|Британский министр: голосование по альтернативам Brexit может вызвать досрочные выборы
|Пашиняну представили туристическую стратегию развития общины Енокаван
|Премьер-министры Армении и Грузии провели неофициальную встречу в Тавушской области
|Печ: В Африне турецкий режим совершил военные преступления
|Первые концерты "Команды Поддержки Армении" с аншлагом прошли в Иджеване и Ванадзоре
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 25 марта
|Рестораторы Армении призывают Министра здравоохранения к диалогу
|В Армении начинается разработка программ по переработке мусора
|Президент: Я пытаюсь сделать так, чтобы Гюмри был признан международным культурным наследием
|Полиция: Сумма ущерба в результате коррупционных преступлений, выявленных Полицией в 2018 году составила 5,7 млрд драмов
|Замминистра ИД РА: У Европы гораздо меньше проблем с Арменией в процессе либерализации визового режима, чем с многими другими партнерами
|Президент Армении в Гюмри принял участие в традиционном ужине "Вкус Франции"
|В период с 17 по 23 марта противник около 180 раз нарушил режим прекращения огня
|Более ста работников завода АРМЕНАЛ приняли участие в общереспубликанском субботнике
|Ситуацию на передовой и на армяно-азербайджанской границе обсудили министр обороны Армении и личный представитель Действующего председателя ОБСЕ
|Минобороны отреагировало на заявление депутата от правящего блока относительно препятствий на пути развития отечественного ВПК
|Минобороны Армении подтвердило информацию о бунте в Мегрийском полку
|Водитель бывшего министра образования и науки параллельно числился еще в трех госучреждениях, получая зарплату, но не выполняя своих договорных обязательств
|Посол РА и спикер парламента Ливана обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
|В Киеве состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Армении и Украины
|Отец осужденного на 20 лет в Азербайджане Карена Казаряна навестил незаконно пересекшего армяно-азербайджанскую границу гражданина АР
|Антисанитария на одной из ереванских строек возмутила премьера Пашиняна - он взялся за метлу
|Замминистры юстиции Армении Артур Ованнисян и Сурен Крмоян освобождены с занимаемых должностей
|Замминистра ИД Армении: Вопрос о признании независимости Арцаха с повестки дня не снят
|Депутат: Компания "Стрейт Групп" уже год пытается организовать производство бронемашин в Армении, но ей постоянно мешают "определенные люди "
|При премьер-министре Армении будет создан Национальный совет по улучшению демографической ситуации в стране
|В институте архитектуры прошла выставка итальянского дизайна и мастер-класс архитекторов
|Габриел Балаян: До тех пор, пока не будут созданы лучшие условия, военный лицей Монте Мелконяна не будет перенесен в другое место
|Замминистра обороны: Мы будем искать возможности, для того, чтобы сократить срок службы на передовой
|Габриел Балаян: Приобретение техники и вооружения в 2018 году преследует цель повысить уровень боеспособности армии
|Госсекретарь США посетил армянскую часть Храма Гроба Господня и побеседовал с представителями армянского духовенства
|Киро Маноян: Признание 49-м по счету штатом США Геноцида армян - признак усиления давления на Вашингтон и Анкару
|Артур Ванецян: СНБ Армении осуществляет масштабные работы для выявления лиц, которые связаны со спецслужбами других государств
|С 1 апреля фонд "1000 драмов" начнет выплаты семьям военнослужащих, погибших при защите родины и военным, получившим инвалидность в 2008-2014 гг
|Артур Ванецян не стал комментировать информацию о том, что Наири Унанян являлся агентом СНБ Армении
|По линии коррупционных преступлений СНБ восстановила в бюджет 22 млрд 100 млн драмов
|Глава СНБ Армении: Если будет политическое решение о том, что Служба национальной безопасности должна стать министерством, мы примем его
|Ванецян: Александр Саркисян вернется в Армению по первому требованию СНБ
|Артур Ванецян: Импортитовать в Армению устройства для организации тайной прослушки запрещено
|Америабанк лидирует по объему факторинговых операций
|Ашот Гулян: Формирование в канадском парламенте группы дружбы Канада-Арцах свидетельствует о желании канадских парламентариев развивать двусторонние отношения
|Артур Ванецян: Дело о незаконной прослушке продолжается
|Председатель Совета учредителей Культурного союза <Текеян> на встрече с президентом Армении выразил недовольством упразднением Миндиаспоры
|Глава СНБ: Я недоволен работой спецслужб Армении
|Посол Армении в Литве принял участие в форуме "10-летие Восточного партнерства: что произошло и чего ожидать"
|Посол Кубы в РА вручил президенту Армении свои верительные грамоты
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