Понедельник, 25 Марта 2019 12:43

АрмИнфо. Президент США Дональд Трамп подпишет указ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами во время встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу в Вашингтоне в понедельник. Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

Ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону следует признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые имеют, по его словам, стратегическое значение и важны для безопасности Израиля.

Россия, Германия, Иран, Сирия, Франция и другие выступили против подобных односторонних действий.

Кремль выразил надежду, что заявление Трампа о Голанах останется только призывом, заявив, что признание израильского суверенитета над Голанскими высотами может еще больше дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.

А Турция намерена поднять вопрос о признании Соединенными Штатами израильского суверенитета над Голанскими высотами в ООН.

"Турция поднимет в ООН тему с признанием израильского суверенитета над Голанами со стороны США", - сказал накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу TGRT.

Американский лидер примет израильского премьера в Белом доме 25-26 марта.

Позднее, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что сокращает начинающийся в понедельник визит в США из-за ракетного обстрела центральной части еврейского государства из сектора Газа. «В свете событий в области безопасности я решил сократить визит в Соединенные Штаты, через несколько часов я встречусь с президентом [США Дональдом] Трампом и немедленно вернусь в Израиль. Произошло преступное нападение на государство Израиль, и мы ответим силой", - цитирует высказывания премьера государственное радио "Кан".

Ранее медицинская служба "Маген Давид адом" сообщила, что в результате попадания запущенной из сектора Газа ракеты в жилой дом в мошаве Мишмерет в центральной части Израиля в понедельник с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы семеро израильтян.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году израильский парламент принял закон, которым в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами. Совет Безопасности ООН 17 декабря 1981 года принял резолюцию, согласно которой эти действия были признаны недействительными.