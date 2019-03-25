Понедельник, 25 Марта 2019 12:05

АрмИнфо.По положению на 11:15 часов 25 марта на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги.

Как сообщает пресс-служба МЧС РА, перевал Варденяц закрыт для проезда грузовых машин с прицепами, и труднопроходим для остального вида транспорта.

Согласно МЧС, также труднопроходимы: участок Ланджик автодороги Ереван-Гюмри, межобщинные дороги Амасии и Ашотцка, и дорога Сотк-Карвачар.

В МЧС Армении призвали водителей отправляться в путь исключительно при наличии зимней резины.

В тоже время МЧС Армении со ссылкой на грузинских коллег сообщили, что автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда всех видов транспортных средств.

Меж тем по данным МЧС РФ по Северной Осетии с российской стороны на КПП "Верхний Ларс" скопилось 179 транспортных средств из которых 132 грузовых и 47 пассажирских