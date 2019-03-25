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 Понедельник, 25 Марта 2019 12:03
Наира Бадалян

Черногория увеличила для граждан Армении срок безвизового пребывания в стране до 30 дней

Черногория увеличила для граждан Армении срок безвизового пребывания в стране до 30 дней

АрмИнфо.Правительство Черногории увеличило для граждан Армении до 30 дней срок разрешенного безвизового пребывания в стране в туристический сезон. Об этом, как передает ТАСС, сообщил портал CDM.  

Согласно информации, решение было принято по туристам из Армении,  Российской Федерации и Казахстана. Граждане этих стран смогут без виз находиться в Черногории 30 дней, при условии наличия действительных документов.

Черногорский кабмин разрешил российским туристам находиться на территории страны 90 дней на протяжении 180 дней без получения визы. Эта норма будет действовать в течение турсезона - в период с 15 апреля до 31 октября. В обычное время в соответствии с соглашением между Российской Федерацией и Черногорией россияне при наличии действительных загранпаспортов могут находиться на территории Черногории без виз в течение 30 дней.

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