Понедельник, 25 Марта 2019 12:00

АрмИнфо.Состояние 12-летнего мальчика из Масиса, получившего серьезные ожоги тела в результате пожара, находится в центре внимания министра здравоохранения Армении Арсена Торосяна.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минздрава РА, по указанию Торосяна, его советники посетили 12-летнего мальчика, состояние которого врачи оценивают как крайне тяжелое. "У мальчика ожоги 40 % тела, в том числе, и верхних дыхательных путей. С первых минут госпитализации он был подключен к аппарату искусственного дыхания. Состояние крайне тяжелое", - сообщают в Минздраве РА.

Отметим, что 23 марта в районе 22:00 часов в МЧС Армении поступило сообщение, что в городе Масис Араратской области горит автомобиль. До прибытия пожарных, граждане собственными силами извлекли из горящего автомобиля Н.М. 2007 года рождения и доставили в медцентр города Масис. Впоследствии мальчик был перевезен в ожоговый центр города Ереван. Врачи борются за его жизнь.