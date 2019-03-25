Понедельник, 25 Марта 2019 11:58

АрмИнфо. Армянские легкоатлеты привезли три медали с Кубка мира в Дохе.Как сообщает Национальный олимпийский комитет Армении, гимнаст Артур Давтян 23 марта в опорном прыжке набрал 15,058 баллов и завоевал бронзовую медаль.

Днем ранее, в упражнении на кольцах на вторую ступень пьедестала почета поднялся Артур Товмасян, а Ваагн Давтян занял третье место.

В упражнении "махи на коне" Арутюн Мердинян довольствовался пятым местом.

В НОКА также сообщили, что на Кубке мира в Дохе Армению представляли

4 спортсмена.