Воскресенье, 24 Марта 2019 20:10

АрмИнфо. Паломничество в Галлиполи должно быть прекращено, заявил всемирно известный музыкант Серж Танкян в своей статье, обращенной к широкой мировой общественности и опубликованной в издании Newshub.

Напомним, что битва за турецкий полуостров Галлиполи в 1915 году была одним из локальных сражений Первой мировой войны и преследовала цель для Антанты выбить союзников Германии турок из Дарданелл, вывести ее из войны и открыть морской путь в Россию. На стороне Антанты сражались английские и французские войска, но и воинское формирование Австралии и Новой Зеландии (АНЗАК), а также сенегальские, индийские подразделения и даже Еврейский легион. Но поле боя осталось за турками. Турция возвела эту победу в ранг великого сражения и ежегодно созывает в память о павших глав различных государств и правительств.

Как подчеркивает Танкян, на этой неделе Алабама стала 49-м штатом США (из 50), официально признавшим геноцид армян, совершенный Османской Турцией в 1915 году. Турецкое правительство, возглавляемое Реджепом Тайипом Эрдоганом, как считает Танкян, игнорируя свою ответственность за Геноцид, за 1,5 миллиона жертв этой ужасной трагедии, в эти дни отмечает победу в Галлиполи, и ежегодно тратит миллионы долларов в Вашингтоне и других столицах мира, лоббируя непризнание Геноцида. «Как американец армянского происхождения, чьи предки были непосредственными свидетелями злодеяний в Турции, я с уважением отношусь к семьям, воздавая дань уважения погибшим героям, но не доверяю истинным намерениям современных лидеров Турции.

Как считает Танкян, на этой неделе в Новой Зеландии «мы пережили один из самых ужасных эпизодов в нашей современной истории - расстрел невинных верующих в двух мечетях в Крайстчерче одиноким вооруженным человеком с австралийским гражданством. После стрельбы нам стало известно, что Эрдоган неоднократно проигрывал отредактированную версию видео этого стрелка на местных избирательных митингах и открыто угрожал новозеландцам и австралийцам заявлениями чем-то вроде: «Ваши предки пришли к нам и некоторые из них вернулись в гробах. Если вы придете так же, как ваши деды, будьте уверены, что вы уйдете, как ваши деды ".

Танкян адресовал ряд вопросов тем, кто принимает решения в масштабах мировой политики: «Что вам нужно, чтобы осознать, что политика умиротворения коррумпированного деспота, заключающего в тюрьму журналистов, лидеров оппозиции и меньшинств (в основном курдов), позволяет ИГИЛ получать доступ к больницам и кафе в Стамбул, откровенно убивающий этнических курдов в Турции и в Сирии, кто клевещет на женщин, подпал под расследования в растрате и коррупции, уволил более 100 тыс учителей, полицейских, ученых и решительно отрицает геноцид армян, ассирийцев и греков, приведет к дальнейшему опустошению самой Турции, к дестабилизации во всем регионе и мире?» «Серьезно, чего вы ждете, может быть, еще одного геноцида?», - вопрошает Танкян.

Серж Танкян подчеркнул, что не понимает маниакальную политику умиротворения со стороны сменяющихся администраций США и Великобритании в обмен на предполагаемые геополитические преимущества. И это в то время, как Эрдоган играет игры с Путином и Трампом, и с остальными лидерами, пользуясь их противоречиями. Эрдоган называет европейских лидеров нацистами за то, что они не позволили ему и членам его кабинета произносить речи перед турецким меньшинством в Европе тогда, когда он сам покончил со свободой слова в Турции.

Танкян в этом ключе напомнил страницы истории о том, что и Гитлер умиротворялся до тех пор, пока не вторгся в Польшу, а некоторые лидеры, даже после этого, продолжили эту политику. «Так не пора ли сказать – «достаточно!»? Не пора ли отказаться от политики умиротворения Эрдогана ради торговли, воображаемого геополитического преимущества и продажи военных вертолетов Apache (в случае США) или еще ради чего-то?»

США, считает Танкян, имеет гордую историю независимости и рациональной политики и «мы должны идти по более высокому моральному пути». Поэтому, как заметил Танкян, если правительство Эрдогана и пытается подкупить министра иностранных дел Новой Зеландии Уинстона Питерса с помощью оруэлловского двоемыслия (политики двойных стандартов – Ред.), предлагая покупать больше товаров или услуг, то мы должны сказать ему четкое «нет»!