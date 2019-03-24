Воскресенье, 24 Марта 2019 18:45

АрмИнфо.Палата общин британского парламента может спровоцировать досрочные парламентские выборы, если на следующей неделе ее депутаты выскажутся за неприемлемые для правительства варианты осуществления Brexit. Об этом в интервью воскресной телепрограмме Би-би-си "Шоу Эндрю Марра" заявил министр по вопросам Brexit Стивен Баркли.

"Если парламент проголосует за то, что противоречит политическому манифесту [Консервативной партии], нам придется распутывать эту проблему. В конечном счете логическим итогом будет то, что риск [объявления досрочных] парламентских выборов увеличится. Потенциально мы можем оказаться в ситуации, когда законодатели поручат исполнительной ветви власти сделать что-то противоречащее тому, для чего она была избрана", - отметил Баркли.

По словам министра, внеочередные выборы будут не единственным, но вероятным вариантом, если парламентарии, к примеру, потребуют от правительства Мэй провести так называемый мягкий Brexit - с сохранением членства страны в таможенном союзе ЕС или также едином европейском рынке. При этом Баркли подчеркнул, что для правительства не будут обязывающими результаты "ориентировочных голосований" по альтернативам Brexit, которые планируется провести в парламенте на следующей неделе.

Цель голосований - наметить пути выхода из тупика, в которые зашел процесс Brexit, определив, какие варианты будут приемлемы для Палаты общин. Ожидается, что депутатам будет предложен выбор между семью возможностями, в том числе проведением второго референдума, отменой Brexit, выходом из ЕС без сделки или "мягкими" вариантами Brexit, которые правительство тори считает неприемлемыми для страны. При этом в кабинете Мэй по-прежнему считают предпочтительным вариант, при котором парламент одобрит проект соглашения об условиях Brexit, которое премьер- министр ранее согласовала с ЕС.

Отметим, что в четверг 27 глав государств и правительств стран ЕС приняли на саммите в Брюсселе единогласное решение об отсрочке Brexit на основании двух возможных сценариев. Выход Великобритании из ЕС будет отложен до 22 мая, если Палата общин до конца марта одобрит проект соглашения с Брюсселем об условиях Brexit, или до 12 апреля, если это соглашение одобрено не будет.

Сделка об условиях Brexit, о которой идет речь, ранее была дважды отвергнута парламентом Великобритании (15 января и 12 марта). До настоящего момента евроскептики в правящей Консервативной партии и Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии, которая оказывает необходимую поддержку правительству Мэй в парламенте, заявляли, что их позиция неизменна и что за соглашение с ЕС в его нынешнем виде они голосовать не будут.