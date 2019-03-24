Воскресенье, 24 Марта 2019 18:40

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 марта, после встречи с премьер-министром Грузии отправился с визитом в общину Енокаван Тавушской области. Как сообщает Управление информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашиняна сопровождали вице-премьер Тигран Авинян, губернатор Тавушской области Айк Чобанян.

В рамках визита премьер-министру был представлен проект по стратегии развития Енокавана до 2025 года, ключевыми направлениями, которого являются развитие туризма и инфраструктуры в общине.

Стратегия ставит задачу сделать Енокаван центром приключенческого туризма и увеличение туристического потока до 250 тысяч человек в год вместо нынешних 50 тысяч.

Кроме того, до 2025 года планируется привлечение инвестиций до нескольких десятков миллионов долларов, таким образом расширяя количество туристических достопримечательностей и создавая новые рабочие места.

Также было отмечено, что за 2018 год, оборот туристической отрасли в Енокаване составил $1,5 млн., к 2025 году ожидается увеличить доход от туризма до $13 млн.

Премьер-министр также был проинформирован о шагах, предпринимаемых в разработке генерального плана землепользования общины Енокаван.

Пашинян приветствовал и отметил важность реализации стратегии, подчеркнув, что в рамках своего инструментария правительство готово оказать содействие в реализации программ и инвестиционных проектов, предусмотренных стратегией развития региона.