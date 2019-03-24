Воскресенье, 24 Марта 2019 16:51

АрмИнфо. В общине Енокаван Тавушской области 24 марта состоялась неофициальная встреча премьер-министров Армении и Грузии Никола Пашиняна и Мамуки Бахтадзе.

Стороны обсудили вопросы, относящиеся к повестке дня армяно-грузинских отношений, коснулись других тем, представляющих взаимный интерес.

Как сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян и Бахтадзе подчеркнули важность армяно-грузинских отношений во всех сферах и выразили уверенность, что дальнейшее активное взаимодействие способствует развитию и расширению сотрудничества между двумя соседними и дружественными государствами по ряду направлений.

В этом контексте, стороны отметили важность проведения встреч не только на официальном уровне, но и в формате подобных неофициальных встреч.

Напомним, что предыдущая неформальная встреча Никола Пашиняна и Мамуки Бахтадзе состоялась 15 января этого года в грузинском городе Болниси.