Воскресенье, 24 Марта 2019 16:46

АрмИнфо. Член Комитета по иностранным делам Конфедерации профсоюзов Чехии, Моравии и Силезии Мартин Печ заявил, что в сирийском Африне турецкий режим совершил военные преступления и преступления против человечности.

Он подчеркнул, что продолжающаяся турецкая оккупация этого города демонстрирует истинное лицо режима Эрдогана и цинизм международного сообщества.

В заявлении корреспонденту агентству САНА в Праге Печ отметил, что турецкий режим не только оказывает широкую поддержку террористическим группировкам в Сирии, но и вместе с американскими оккупантами грабит сирийское культурное наследие.

Он выразил уверенность в том, что этот год станет годом окончательной победы сирийского народа над терроризмом и оккупацией Турции и Соединенных Штатов.