Воскресенье, 24 Марта 2019 16:39

АрмИнфо. Первые концерты в рамках благотворительного культурного марафона "Команды Поддержки Армении" с аншлагом прошли в Иджеване и Ванадзоре 22 и 23 марта.

Концерт в Иджеване собрал полный зал зрителей. Мероприятие прошло в невероятной атмосфере народных танцев и музыкальных произведений. Концерт был наполнен особым теплом и счастьем.

Перед зрителями выступили талантливые и всеми любимые артисты - Сона Шахгельдян, Арсен Степанян, Вираб Вирабян, ансамбль песни и пляски "Нубар " и ее руководитель Лусине Назарян. В концерте приняли участие талантливые дети - начинающие артисты из Тавушской области, один из которых будет представлять область на гала-концерте в Ереване.

В зале присутствовали также 8 матерей и жен, чьи сыновья и мужья погибли во время исполнения воинских обязанностей, защищая родину. Все они получили ценные подарки, цветы и слова признательности из уст организаторов.

Организаторами концерта выступили "Команда Поддержки Армении", однако решение большей части организационных вопросов взяли на себя губернатор Тавушской области Айк Чобанян и его супруга, художница Армине Туманян.

После мероприятия губернатор организовал ужин в честь артистов. Он выразил особую благодарность ведущему и организатору мероприятия Роману Багдасаряну, который вел вечер с очаровательной Дианой Малхасян.

Концерт в этот день также поддержал бизнесмен Шаген Петросян, который взялся участвовать во всех концертах в 10 областях страны. В Иджеван съехались также многочисленные гости из Москвы, Еревана и других городов, среди которых была президент фонда "Планета мечты" Карине Шахбазян, активно поддерживающая новую Армению.

На следующий день 23 марта "Команда Поддержки Армении" отправилась в Лорийскую область , в третий крупнейший город Армении - Ванадзор. В зале Государственного драматического театра им О. Абеляна состоялось мероприятие в двух отделениях.

В первом отделении жителям Лори был показан документальный фильм Международного фонда памяти Арно Бабаджаняна "Разговоры с небом и землей" об Арцахе. Также выступили талантливейший певец Армении - Арсен Степанян и гость из России - Вираб Вирабян.

Во-втором отделении на суд зрителей был представлен спектакль "Неумолкаемая колокольня" Паруйра Севака, режиссер-постановщик Арсине Навасардян, продюсер Нане Саргсян.

Хочется отметить великолепнейшую и профессиональную игру актеров Жанны Овакимян, Лилит Варданян, Шагена Ахвердяна, Вальтера Аветисяна и Вардгеса Казаряна. Все они выступили совершенно безвозмездно и были рады слышать шквал аплодисментов в свой адрес от строгого зрителя Ванадзора.

На мероприятии присутствовал губернатор Андрей Гукасян с супругой. В конце вечера глава области поблагодарил организаторов мероприятия Ваге Степаняна и Романа Багдасаряна, соведущую мероприятия Диану Малхасян. Также, весь вечер, вместе со зрителями, наблюдал за происходящим на сцене мэр г.Ванадзор Мамикон Асланян.

Концерты в Тавушской и Лорийской областях состоялись в рамках программы "10 концертов в 10 областях Армении", цель которых поддержать новую Армению и в особенности жителей регионов. Напомним, что вход на мероприятия были совершенно бесплатным для всех зрителей, без исключения.

Отдельную благодарность хочется выразить бизнесмену Ваге Степаняну за решение всех организационных вопросов на самом высоком уровне. Информационным партнером мероприятия выступило ИА АрмИнфо.