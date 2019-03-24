Воскресенье, 24 Марта 2019 11:03

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 25 марта текущего года будут обесточены в городе Ереван:

10:30-16:30 подъезд 2 жилого дома 35 на пр. Саят-Нова, жилые дома 86, 88 на ул. Арами, гостиница "Даймонд-Хаус", жилой дом 1/1 на ул.

Екмаляна, ООО "Гардинвест", односторонне центральный стадион "Раздан";

11:00-16:00 собственные дома 2-17 и жилые дома 12, 14 на 41-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилой дом 1 на ул. А.Хачатряна, собственные дома 11-52а на 15-ой улице Канакера и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 2 на ул. А.Акобяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 3, 5 на ул. Касяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО ''Грак'', ''Хачаш- Шин'', ''Сисак Папикян'', собственные дома на улицах Неркин Чарбаха 3, 4, 5, 10, собственные дома н 3-ем переулке 3-ей улицы Неркин Чарбаха и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на 1-ом переулке 5-ой улицы Неркин Чарбаха, жилой дом 25/27 на пр. Багратуняца, жилые дома 7, 9 на ул. Араратян, жилые дома 9а, 13б, 15 на ул. Гарегина Нжде, жилые дома 2, 4, 6, 8 на ул. Ленинградяна, детские сады N156, 157, жилые дома 3, 5, 7, 29 на ул. Алабяна, жилые дома 4, 14, 12, 10, 12/1-1, 12/1-2 на ул. Эстонакан, школы NN 126, 185, 188, 195, музыкальная школа N5 11-ого квартала, улицы Ахтанака 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14-ая улица Шаумяна, улицы Батикяна, Восканяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 54/1 на пр. Комитаса, жилые дома 2, 4 на ул. Грибоедова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО <Юком", "Астхик-5", "Асар Армс", "Экосенс", "Олд Тбилиси", "Фераско", собственные дома 1-9 на 1-ом переулке Мамиконянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ГНКО "Геодезия и картография"; ООО "Экосенс", "Олд Тбилиси", "Фераско";

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Ханджян и Лукашин;

в Араратской области:

10:00-15:00 частично село Аргаванд; 10:00-16:00 частично село Арарат;

10:30-16:00 частично село Бардзрашен;

11:00-15:00 частично села Норашен, Неркин Двин, Верин Двин, Хнаберд;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-13:00 частично село Шатин;

10:00-15:00 частично село Ехегис;

в Котайкской области:

10:00-12:00 жилые дома 12-21, 32-41 в 3-ем квартале, школа N3, больница, детский сад "Цицернак", прилегающие производственные

территории и абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чаренцаван;

в Ширакской области:

10:00-13:00 бывший квартал "Шшкоопи" в городе Артик Артийского региона;

10:00-14:00 центральная часть села Покр Сариар в Ашоцком регионе;

10:00-16:00 квартал "Газахакан" села Сарнахбюр в Анийском регионе;

11:00-17:00 села Гарибджанян, Ахурик, Воскеаски прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Ахурянском регионе;

в Сюникской области:

11:00-14:00 село Лцен.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.