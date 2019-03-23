Суббота, 23 Марта 2019 16:24

АрмИнфо.Рестораторы Армении подготовили юридическую оценку законопроекта о запрете курения в общественных местах и свои предложения для улучшения законодательной инициативы Минздрава, однако порядка 2 месяцев глава ведомства Арсен Торосян не выходит на диалог с представителями сферы.

Об этом 23 марта на полях первого собрания учредителей Ассоциации ресторанов Армении (Armenian Restaurants Assotiation - ARA) сообщил журналистам операционный директор MBG Hostpitality Ашот Барсегян.

Он также заметил, что свыше 300 рестораторов Армении находят целесообразным положение в законопроекте о запрете курения в закрытых заведениях. <Нам это также выгодно с точки зрения экономии инвестиций, электроэнергии. Более того, вкусовые качества еды и вина более ощутимы без табачного дыма>, - сказал он. Однако, в законопроекте, по его словам, есть положения, противоречащие интересам и целям бизнеса и содержат коррупционные риски.

Отметив, что иницатором диалога с минздравом является он, А.Барсегян еще раз обратился к министру с просьбой провести общественные слушания с представителями сферы. <Нам есть что сказать>, - заключил он.

Напомним, что закон о запрете курения в общественных местах вступит в силу непосредственно после принятия -1 мая 2019г. Однако некоторые ограничения будут вводиться поэтапно. Так, например, если в точках общепита и закрытых помещениях, в том числе транспорте, курение будет запрещено с 1 мая 2019г., то в полузакрытых локациях - с 1 мая 2022 года.А запрет на показ сигарет, сигар, кальянов, электронных сигарет и других аналогов на прилавках - вступит в силу с 1 января 2020 года.