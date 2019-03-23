Суббота, 23 Марта 2019 15:31

АрмИнфо.Созданная решением премьер- министра Никола Пашиняна рабочая группа, координирующая работы по вывозу и переработке мусора, которую возглавляет главный советник премьера Арсен Гаспарян, начинает первый этап работ.

Как сообщает пресс-служба правительства, в сотрудничестве с экологическим центром "Якобян" Американского университета Армении начинается программа <Исследование количества и состава отходов>. Партнером программы является британская исследовательская и консалтинговая компания "Юномия".

В рамках программы будет изучено количество и состав твердых бытовых отходов, строительных, промышленных, электрических и электронных, сельскохозяйственных и садоводческих, медицинских, автомобильных отходов. В результате исследований будет определена энергетическая ценность отходов.

В проекте примут участие армянские и зарубежные эксперты. Результаты исследования будут способствовать переработке и реализации правительством Армении всеобъемлющей политики управления отходами, основанной на принципах круговой экономики. Целью программы является получение информации для принятия решений об инвестициях в сборе отходов, переработке и использовании их энергии.