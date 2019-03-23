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|Глава СНБ Армении: Если будет политическое решение о том, что Служба национальной безопасности должна стать министерством, мы примем его
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АрмИнфо.Созданная решением премьер- министра Никола Пашиняна рабочая группа, координирующая работы по вывозу и переработке мусора, которую возглавляет главный советник премьера Арсен Гаспарян, начинает первый этап работ.
Как сообщает пресс-служба правительства, в сотрудничестве с экологическим центром "Якобян" Американского университета Армении начинается программа <Исследование количества и состава отходов>. Партнером программы является британская исследовательская и консалтинговая компания "Юномия".
В рамках программы будет изучено количество и состав твердых бытовых отходов, строительных, промышленных, электрических и электронных, сельскохозяйственных и садоводческих, медицинских, автомобильных отходов. В результате исследований будет определена энергетическая ценность отходов.
В проекте примут участие армянские и зарубежные эксперты. Результаты исследования будут способствовать переработке и реализации правительством Армении всеобъемлющей политики управления отходами, основанной на принципах круговой экономики. Целью программы является получение информации для принятия решений об инвестициях в сборе отходов, переработке и использовании их энергии.
|Рестораторы Армении призывают Министра здравоохранения к диалогу
|В Армении начинается разработка программ по переработке мусора
|Президент: Я пытаюсь сделать так, чтобы Гюмри был признан международным культурным наследием
|Полиция: Сумма ущерба в результате коррупционных преступлений, выявленных Полицией в 2018 году составила 5,7 млрд драмов
|Замминистра ИД РА: У Европы гораздо меньше проблем с Арменией в процессе либерализации визового режима, чем с многими другими партнерами
|Президент Армении в Гюмри принял участие в традиционном ужине "Вкус Франции"
|В период с 17 по 23 марта противник около 180 раз нарушил режим прекращения огня
|Более ста работников завода АРМЕНАЛ приняли участие в общереспубликанском субботнике
|Ситуацию на передовой и на армяно-азербайджанской границе обсудили министр обороны Армении и личный представитель Действующего председателя ОБСЕ
|Минобороны отреагировало на заявление депутата от правящего блока относительно препятствий на пути развития отечественного ВПК
|Минобороны Армении подтвердило информацию о бунте в Мегрийском полку
|Водитель бывшего министра образования и науки параллельно числился еще в трех госучреждениях, получая зарплату, но не выполняя своих договорных обязательств
|Посол РА и спикер парламента Ливана обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
|В Киеве состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Армении и Украины
|Отец осужденного на 20 лет в Азербайджане Карена Казаряна навестил незаконно пересекшего армяно-азербайджанскую границу гражданина АР
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|Замминистры юстиции Армении Артур Ованнисян и Сурен Крмоян освобождены с занимаемых должностей
|Замминистра ИД Армении: Вопрос о признании независимости Арцаха с повестки дня не снят
|Депутат: Компания "Стрейт Групп" уже год пытается организовать производство бронемашин в Армении, но ей постоянно мешают "определенные люди "
|При премьер-министре Армении будет создан Национальный совет по улучшению демографической ситуации в стране
|В институте архитектуры прошла выставка итальянского дизайна и мастер-класс архитекторов
|Габриел Балаян: До тех пор, пока не будут созданы лучшие условия, военный лицей Монте Мелконяна не будет перенесен в другое место
|Замминистра обороны: Мы будем искать возможности, для того, чтобы сократить срок службы на передовой
|Габриел Балаян: Приобретение техники и вооружения в 2018 году преследует цель повысить уровень боеспособности армии
|Госсекретарь США посетил армянскую часть Храма Гроба Господня и побеседовал с представителями армянского духовенства
|Киро Маноян: Признание 49-м по счету штатом США Геноцида армян - признак усиления давления на Вашингтон и Анкару
|Артур Ванецян: СНБ Армении осуществляет масштабные работы для выявления лиц, которые связаны со спецслужбами других государств
|С 1 апреля фонд "1000 драмов" начнет выплаты семьям военнослужащих, погибших при защите родины и военным, получившим инвалидность в 2008-2014 гг
|Артур Ванецян не стал комментировать информацию о том, что Наири Унанян являлся агентом СНБ Армении
|По линии коррупционных преступлений СНБ восстановила в бюджет 22 млрд 100 млн драмов
|Глава СНБ Армении: Если будет политическое решение о том, что Служба национальной безопасности должна стать министерством, мы примем его
|Ванецян: Александр Саркисян вернется в Армению по первому требованию СНБ
|Артур Ванецян: Импортитовать в Армению устройства для организации тайной прослушки запрещено
|Америабанк лидирует по объему факторинговых операций
|Ашот Гулян: Формирование в канадском парламенте группы дружбы Канада-Арцах свидетельствует о желании канадских парламентариев развивать двусторонние отношения
|Артур Ванецян: Дело о незаконной прослушке продолжается
|Председатель Совета учредителей Культурного союза <Текеян> на встрече с президентом Армении выразил недовольством упразднением Миндиаспоры
|Глава СНБ: Я недоволен работой спецслужб Армении
|Посол Армении в Литве принял участие в форуме "10-летие Восточного партнерства: что произошло и чего ожидать"
|Посол Кубы в РА вручил президенту Армении свои верительные грамоты
|Армения и Швеция подтвердили приверженность углублению сотрудничества
|Банк ВТБ (Армения) стал основным партнёром социальной программы жилищного обеспечения «Доступное жилье молодым специалистам»
|Ванецян: Люди <возвращают> государству <расхищенные у него средства>
|АНКА призывает стороны карабахского конфликта отказаться от контропродуктивных "Мадридских принципов"
|Замглавы МИД Армении ответил на выпады Мамедъярова в Буэнос-Айресе
|Баку отреагировал на высказывание Пашиняна о восстановлении переговорного формата по Карабаху
|Всеармянский союз офицеров: Навязывание мадридских принципов приведет к более разрушительной войне, ответственность за которую полностью ляжет на Минскую группу ОБСЕ
|Замминистра образования и науки Армении избрана членом бюро CDPPE
|Президент РА выдвинул кандидатуру Гора Ованнисяна на должность судьи Конституционного суда
|Полиция Армении обвиняет руководство ЗАО <Высоковольтные электрические сети> в присвоении 47 миллионов драмов
|Заруи Батоян: Закон "О семейном насилии" Армении должен быть реформирован, так как он не обеспечивает полное предотвращение насилия в семье
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях электроэнергии
|"Команда поддержки и помощи Армении" организует завтра свой первый концерт в Иджеване
|Армяно-германский документально-анимационный кинопроект "Рассвет Авроры" получит финансовое содействие ЕС
|Пашинян предлагает посредством общественных обсуждений понять, как будет отмечаться День гражданина в Армении
|Вице-премьер Армении и министр по вопросам развития международного сотрудничества Швеции обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
|Швеция готова открыть окно для сотрудничества с Арменией
|Прогноз: Российский мандат откроет дверь к территориальным потерям Арцаха
|В Армении появится новый праздник - День гражданина
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