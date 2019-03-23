Суббота, 23 Марта 2019 15:28

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян с супругой, с членами семьи и сотрудниками аппарата принял участие в общегосударственном субботнике.

Они вместе провели работы по очистке и благоустройству территории и парка, прилегающих к резиденции президента.

До того, президент побывал в Гюмри. Отвечая на вопрос журналистов, президент отметил, что такого архитектурного и культурного наследия, как в Гюмри, нет даже во многих развитых городах мира.

Президент пообещал сделать все от себя зависящее для сохранения исторического центра города. "Я пытаюсь сделать так, чтобы Гюмри был признан также международным культурным наследием, потому что в мире мало таких красивых городов. Это долгий процесс, но мы должны пройти этот путь>,- заявил президент.