Суббота, 23 Марта 2019 15:21

АрмИнфо. В 2018 году Полиция Армении выявила 1353 коррупционных преступлений вместо 634 2017 года.

Об этом 22 марта на заседании постоянной парламентской Комиссии по обороне и безопасности заявил первый заместитель начальника Полиции Армении Арман Саакян.

По его словам, на долю полиции приходится раскрытие 56% случаев коррупционных преступлений. <В результате следственных мероприятий было выявлено, что в 2018 году по линии коррупционных преступлений государству был нанесен ущерб в 5 миллиардов 700 миллионов драмов, в то время как в 2017 году этот показатель был чуть выше 700 миллионов драмов. Сумма ущерба, зафиксированного в результате выявленных в 2017 году коррупционных преступлений на 90% (654 миллиона драмов) восстановлена>, - пояснил Саакян.