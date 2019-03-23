Суббота, 23 Марта 2019 14:58

АрмИнфо. В вопросе либерализации визового режима Евросоюза с Арменией у ЕС нет проблем. Об этом в беседе с журналистами 22 марта заявил заместитель министра иностранных дел Армении Авет Адонц.

По его словам, страны-члены ЕС не совсем довольны результатами либерализации виз с некоторыми странами. Однако, как подчеркнул замминистра, это не должно отразиться на Армении. При этом замминистра заверил, что в отличие от Грузии, Молдовы и Украины, проблем у Армении в этом плане в десятки раз меньше.

Он также сообщил, что МИД уделяет большое внимание повышению качества службы армянских послов в разных странах мира. По словам Адонца, процесс <адаптации> армянских дипломатов после революции проходит <очень хорошо>. <Любое отклонение от правил службы немедленно становится известным, и мы принимаем соответствующие меры>, - подчеркнул замминистра.