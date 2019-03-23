Суббота, 23 Марта 2019 14:11

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян принял участие в традиционном ужине "Вкус Франции", который в этом году был организован в Гюмри.

На торжественном мероприятии в центре <Богоматерь Армении> в Гюмри с участием государственных деятелей, дипломатов, деятелей искусства, культуры, предпринимателей была представлена французская кухня, которая считается частью нематериального наследия ЮНЕСКО.

Посол Франции в РА Джонатан Лакот поблагодарил президента РА за участие в мероприятии. Он также отметил, что организация мероприятия в этом году в Гюмри символизирует возрождение города.

В свою очередь, президент приветствовал проведение этого мероприятия в Гюмри, подчеркнув, что место выбрано очень правильно. "Думаю, мы заложили основу прекрасной традиции. Я очень рад, что вкус еды и культуры в Армении ассоциируется с Францией и с Гюмри", - сказал президент.

Саркисян призвал участвующих в мероприятии послов зарубежных стран организовать аналогичные презентации национальных кухонь своих стран. "Если мои друзья- дипломаты продолжат традицию и организуют здесь, в Гюмри, подобные мероприятия. Я с радостью приму участие в них",- заявил президент.

При этом президент в качестве обязательного условия указал на необходимость проведения этих мероприятий в Гюмри с участием людей, готовых инвестировать в развитие города. Саркисян предложил также ежегодно проводить фестиваль под названием "Вкус Армении".