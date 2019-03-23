Суббота, 23 Марта 2019 14:10

АрмИнфо.Более ста работников фольгопрокатного завода АРМЕНАЛ приняли участие в общереспубликанском субботнике в рамках программы "Чистая Армения".

Они очистили от сухих веток, прошлогодней листвы, бытовых и строительных отходов промышленные и зеленые зоны внутри предприятия, а также призаводской сквер.

Для вывоза мусора потребовалось два КамАЗа, - сказал начальник административно- хозяйственного отдела АРМЕНАЛа Ашот Серобян. Подразделения завода соревновались в эффективности работ по уборке территории. Наиболее отличились коллективы финансовой и коммерческой дирекций, а также службы охраны. В сквере вместе с ними трудились жители прилегающих домов. Внутризаводские территории в порядок приводили и свободные от смены работники производственных цехов.

Стволы всех деревьев, а их на АРМЕНАЛе несколько сотен, для защиты от вредителей покрыли раствором извести. Белой краской выкрашены бордюры вдоль транспортных путей. Завод принял весенний ухоженный вид.