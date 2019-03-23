Суббота, 23 Марта 2019 14:08

АрмИнфо. 22 марта министр обороны Армении Давид Тоноян принял личного представителя Действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспршика.

Как сообщает МО РА, в ходе встречи была обсуждена ситуация на линии соприкосновения арцахско-азербайджанских сил и на армяно-азербайджанской государственной границе.

Министр обороны РА, в частности, проинформировал посла об оперативной ситуации и последних процессах. Посол Каспичик, в свою очередь, проинформировал Давида Тонояна о вопросах предстоящей повестки переговорного процесса.