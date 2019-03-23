Суббота, 23 Марта 2019 14:04

АрмИнфо. Министр обороны Армении Давид Тоноян поручил Военной прокуратуре заняться озвученными накануне в ходе заседания парламентской комиссии по вопросам обороны, национальной безопасности и внутренних дел фактами. Об этом на своей страничке в Facebook написал пресс- секретарь МО Арцрун Ованнисян.

Напомним, что накануне в ходе заседания комиссии депутат от правящего блока "Мой шаг" Тигран Карапетян заявил о случаях препятствования развитию отечественного ВПК со стороны определенных заинтересованных лиц, занимающихся импортом вооружения и техники. Карапетян сообщил, что канадско-американская компания "Стрейт Групп" уже год пытается организовать производство бронемашин в Армении, но какие-то люди постоянно мешают ей. "Я прошу вас узнать, кто эти люди, и предотвратить их вмешательство в эти процессы. Мы готовы оказать вам содействие в данном вопросе", - заявил Карапетян, обращаясь к присутствовавшему на заседании замминистра Габриэлу Балаяну. Он также подчеркнул, что препятствия чинятся и на пути производства отечественных бронежилетов, поскольку "определенные" люди зарабатывают на ввозе импортных аналогов. Карапетян сообщил и о препятствиях в работе научно- производственного объединения "Оптоэлектрик". "Определенные люди пытаются добиться прекращения производства отечественных бронепанелей и заменить их ввозом зарубежных аналогов",- сообщил депутат, пообещав назвать конкретные имена, если вопрос не будет решен. Выслушав депутата, Габриэл Балаян пообещал доложить о ситуации министру Давиду Тонояну. Он также заявил, что знаком с проблемами, чинимыми на пути производства отечественных бронежилетов. "Думаю, даже знаю, о ком идет речь",- заверил замминистра. Меж тем, Арцрун Ованнисян на сей счет написал: "Что касается озвученного в ходе заседания беспокойства относительно препятствий на пути деятельности хозсубъектов в сфере ВПК, констатируем, что все инвестиции в этой сфере, в соответствии с законом, осуществлялись при непосредственном участии и содействии Министерства обороны. Сказанное относится и к компании, о которой было указано в ходе заседания".

Отметим, что, согласно просочившейся в СМИ информации, международная компания "Стрейт Групп" несколько раз была уличена в незаконной торговле оружием и техникой. Соответствующие данные есть в докладе ООН от 2012 года.