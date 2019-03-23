Суббота, 23 Марта 2019 13:01

АрмИнфо. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений в конституцию, касающийся переименования столицы страны Астаны в Нур-Султан, сообщила пресс-служба главы государства в субботу, 23 марта.

Токаев также подписал указ о переименовании столицы Казахстана. "В соответствии со статьей 9 закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постановляю: переименовать город Астану - столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан - столицу Республики Казахстан", - говорится в документе. В нем отмечается, что указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Новый глава государства выступил с инициативой о переименовании Астаны в Нур-Султан на следующий день после ухода с поста президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. "Нужно исходить из того, что, согласно принятым парламентом законам, Нурсултан Абишевич Назарбаев остается единственным и пожизненным в нашей стране елбасы - отцом народа", - сказал он на церемонии принятия присяги народу Казахстана 20 марта. Токаев также предложил увековечить имя Назарбаева, назвав его именем все центральные улицы городов.

Отметим, что некоторые жители столицы Казахстана считают, что решение надо принимать путем референдума. Однако. как сообщает «Казинформ», согласно заявлению Института законодательства Республики Казахстан, переименование столицы соответствует Конституции. В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Конституции Республики Казахстан столицей Казахстана является город Астана, поэтому переименование столицы требует внесения изменений в Конституцию.

Согласно пункту 1 статьи 91 изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан могут быть внесены республиканским референдумом, проводимым по решению Президента Республики, принятым им по собственной инициативе, предложению Парламента или Правительства.

Проект изменений и дополнений в Конституцию не выносится на республиканский референдум, если Президент Республики Казахстан решит передать его на рассмотрение Парламента.

Решение Парламента принимается в этом случае в порядке, установленном Конституцией. Эта норма означает, что инициатива о внесении поправок в Конституцию может исходить от 3 субъектов: Президента, Парламента или Правительства.

По данным «Казинформ», в данном случае высказанное Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым предложение по переименованию столицы не является конституционной инициативой. В данном случае его выступление можно рассматривать как предложение о необходимости рассмотреть вопрос об изменении статьи 2 Конституции, отдавая дань вкладу Первого Президента в создании независимого Казахстана и строительство его новой столицы.