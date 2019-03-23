Суббота, 23 Марта 2019 12:58

АрмИнфо. Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей страничке в Facebooк прокомментировал просочившуюся в СМИ информацию о бунте в Мегрийском полку ВС РА.

Ованнисян, по сути, подтвердил просочившуюся в СМИ информацию. По его словам, некоторые военнослужащие полка попытались нарушить устав, утвердить собственные порядки, самовольничать. Как пояснил Ованнисян, эти военнослужащие отказывались питаться едой, предусмотренной меню, отказались носить форму. Офицеры же, по словам пресс-секретаря, попытались обеспечить порядок, что вызвало недовольство взбунтовавшихся военнослужащих. "Они спровоцировали и других военнослужащих полка, в результате чего был устроен бунт", - написал Ованнисян.

При этом он особо подчеркнул, что все нарушители военного устава будут строго наказаны. Причем, как пояснил Ованнисян, будут наказаны как провинившиеся рядовые, так и офицеры. <Некоторые офицеры были уволены>, - отметил он.

Ованнисян особо подчеркнул, что все посягающие на порядок и боеспособность ВС будут строго наказываться. "Подобные проявления непозволительны", - резюмировал пресс-секретарь МО.