Суббота, 23 Марта 2019 12:54

АрмИнфо.Полиция Армении в ходе проверок в Министерстве образования и науки выявила очередной факт растраты госсредств.

По материалам дела выяснилось, что с 2011 по 2016 года водитель министра образования и науки числился параллельно в трех разных образовательных учреждениях в качестве шофера или строителя, получая соответствующую зарплату от государства, но не выполняя предписанных им обязательств.

Как говорится в сообщении Полиции, начальник управления начальной и средней специальности Министерства образования и науки, используя должностное положение, побудил директора Котайкского регионального государственного колледжа с февраля 2011 года по март 2016 года в качестве шофера колледжа взять на работу водителя министра образования и науки. Не исполняя своих договорных обязательств, водитель получил зарплату в размере 2,5 млн драмов.

Выяснилось также, что с 2009 по 2016 гг. тот же водитель бывшего министра в качестве рабочего был взят на работу в Государственном колледжа туризма, обслуживания и пищевой промышленности Еревана. Не исполняя своих договоренных обязательств, водитель получил зарплату в размере 4,5 млн драмов.

Кроме того, ректор Государственного экономического университета, используя должностное положение, в 2016-17 гг. в качестве водителя стройотдела и технических услуг университета взял на работу то же лицо. И вновь, не исполняя своих договоренных обязательств, водитель министра получил зарплату около 2 млн драмов и чеки на бензин на 1230 литра.

По материалам следствия, за 2009-2017 годы водителю бывшего министра из бюджета было необоснованно выделено в общей сложности 9 млн драмов и полмиллиона драмов на приобретение топлива. По факту возбуждено дело, ведется следствие.

Отметим, что в указанные годы Министерство образования и нуки возглавлял зампред Республиканской партии Армен Ашотян.