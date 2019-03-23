Суббота, 23 Марта 2019 11:44

АрмИнфо. 22 марта в Киеве состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Армении и Украины на уровне заместителей министров иностранных дел.

В ходе консультаций делегации, возглавляемые заместителями министров иностранных дел Армении и Украины Шаваршем Кочаряном и Василем Боднаром, обсудили перспективы активизации сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, подчеркнув ряд вопросов региональной и международной повестки, представляющих взаимный интерес.

Стороны детально обсудили перспективы углубления торговых и экономических связей между двумя странами, укрепления межпарламентского сотрудничества, а также расширения договорно-правового поля.

В ходе встречи была подчеркнута важность регулярных консультаций между министерствами иностранных дел на разных уровнях и между различными подразделениями, рассмотрен проект программы консультаций, который вскоре будет подписан министрами иностранных дел Армении и Украины.