Суббота, 23 Марта 2019 11:42

АрмИнфо.Отец оказавшегося 22 марта под юрисдикцией Азербайджана и впоследствии осужденного на 20 лет лишения свободы гражданина РА Карена Казаряна Армен Казарян посетил гражданина Азербайджана Элвина Арифа оглу Ибрагимова, нарушившего государственную границу Армении 16 марта текущего года.

Как сообщает Министерство обороны РА, в беседе с азербайджанским нарушителем Казарян поинтересовался состоянием его здоровья и морального состояния. Ибрагимов рассказал отцу Карена Казаряна об условиях своего содержания, оказанной ему надлежащей медицинской помощи, сообщив, что армянские врачи проявили к нему заботливое отношение.

Во время беседы Казаряна рассказал Ибрагимову историю своего сына, который год назад заблудился и оказался на территории Азербайджана, однако несправедливо был приговорен азербайджанскими властями к лишению свободы на основании сфабрикованных обвинений. Отец Карена Казаряна Ибрагимову скорейшего выздоровления.

Отметим, что Карен Казарян является жителем Тавушской области Армении, страдает психическими заболеваниями. Заблудившись и попав на территорию Азербайджана, он был выдан за диверсанта и приговорен к 20 годам лишения свободы.

Меж тем, армянская сторона в отношении того же Ибрагимова проявила совершенно иное отношение. После ранения при незаконном пересечении армяно-азербайджанской границы он был доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую помощь. Ибрагимова навестил Омбудсмен Армении, ему предоставлен адвокат. СНБ Армении согласилась выполнить просьбу азербайджанца о встрече с семьей посредством видеосвязи или прямого общения в случае возможности. Армянская сторона также не против возвращения Ибрагимова на родину или его передачи в третью страну, если на этом пути не будет правовых препятствий.