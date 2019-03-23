|Рестораторы Армении призывают Министра здравоохранения к диалогу
|В Армении начинается разработка программ по переработке мусора
|Президент: Я пытаюсь сделать так, чтобы Гюмри был признан международным культурным наследием
|Полиция: Сумма ущерба в результате коррупционных преступлений, выявленных Полицией в 2018 году составила 5,7 млрд драмов
|Замминистра ИД РА: У Европы гораздо меньше проблем с Арменией в процессе либерализации визового режима, чем с многими другими партнерами
|Президент Армении в Гюмри принял участие в традиционном ужине "Вкус Франции"
|В период с 17 по 23 марта противник около 180 раз нарушил режим прекращения огня
|Более ста работников завода АРМЕНАЛ приняли участие в общереспубликанском субботнике
|Ситуацию на передовой и на армяно-азербайджанской границе обсудили министр обороны Армении и личный представитель Действующего председателя ОБСЕ
|Минобороны отреагировало на заявление депутата от правящего блока относительно препятствий на пути развития отечественного ВПК
|Минобороны Армении подтвердило информацию о бунте в Мегрийском полку
|Водитель бывшего министра образования и науки параллельно числился еще в трех госучреждениях, получая зарплату, но не выполняя своих договорных обязательств
|Посол РА и спикер парламента Ливана обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
|В Киеве состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Армении и Украины
|Отец осужденного на 20 лет в Азербайджане Карена Казаряна навестил незаконно пересекшего армяно-азербайджанскую границу гражданина АР
|Антисанитария на одной из ереванских строек возмутила премьера Пашиняна - он взялся за метлу
|Замминистры юстиции Армении Артур Ованнисян и Сурен Крмоян освобождены с занимаемых должностей
|Замминистра ИД Армении: Вопрос о признании независимости Арцаха с повестки дня не снят
|Депутат: Компания "Стрейт Групп" уже год пытается организовать производство бронемашин в Армении, но ей постоянно мешают "определенные люди "
|При премьер-министре Армении будет создан Национальный совет по улучшению демографической ситуации в стране
|В институте архитектуры прошла выставка итальянского дизайна и мастер-класс архитекторов
|Габриел Балаян: До тех пор, пока не будут созданы лучшие условия, военный лицей Монте Мелконяна не будет перенесен в другое место
|Замминистра обороны: Мы будем искать возможности, для того, чтобы сократить срок службы на передовой
|Габриел Балаян: Приобретение техники и вооружения в 2018 году преследует цель повысить уровень боеспособности армии
|Госсекретарь США посетил армянскую часть Храма Гроба Господня и побеседовал с представителями армянского духовенства
|Киро Маноян: Признание 49-м по счету штатом США Геноцида армян - признак усиления давления на Вашингтон и Анкару
|Артур Ванецян: СНБ Армении осуществляет масштабные работы для выявления лиц, которые связаны со спецслужбами других государств
|С 1 апреля фонд "1000 драмов" начнет выплаты семьям военнослужащих, погибших при защите родины и военным, получившим инвалидность в 2008-2014 гг
|Артур Ванецян не стал комментировать информацию о том, что Наири Унанян являлся агентом СНБ Армении
|По линии коррупционных преступлений СНБ восстановила в бюджет 22 млрд 100 млн драмов
|Глава СНБ Армении: Если будет политическое решение о том, что Служба национальной безопасности должна стать министерством, мы примем его
|Ванецян: Александр Саркисян вернется в Армению по первому требованию СНБ
|Артур Ванецян: Импортитовать в Армению устройства для организации тайной прослушки запрещено
|Америабанк лидирует по объему факторинговых операций
|Ашот Гулян: Формирование в канадском парламенте группы дружбы Канада-Арцах свидетельствует о желании канадских парламентариев развивать двусторонние отношения
|Артур Ванецян: Дело о незаконной прослушке продолжается
|Председатель Совета учредителей Культурного союза <Текеян> на встрече с президентом Армении выразил недовольством упразднением Миндиаспоры
|Глава СНБ: Я недоволен работой спецслужб Армении
|Посол Армении в Литве принял участие в форуме "10-летие Восточного партнерства: что произошло и чего ожидать"
|Посол Кубы в РА вручил президенту Армении свои верительные грамоты
|Армения и Швеция подтвердили приверженность углублению сотрудничества
|Банк ВТБ (Армения) стал основным партнёром социальной программы жилищного обеспечения «Доступное жилье молодым специалистам»
|Ванецян: Люди <возвращают> государству <расхищенные у него средства>
|АНКА призывает стороны карабахского конфликта отказаться от контропродуктивных "Мадридских принципов"
|Замглавы МИД Армении ответил на выпады Мамедъярова в Буэнос-Айресе
|Баку отреагировал на высказывание Пашиняна о восстановлении переговорного формата по Карабаху
|Всеармянский союз офицеров: Навязывание мадридских принципов приведет к более разрушительной войне, ответственность за которую полностью ляжет на Минскую группу ОБСЕ
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|Полиция Армении обвиняет руководство ЗАО <Высоковольтные электрические сети> в присвоении 47 миллионов драмов
|Заруи Батоян: Закон "О семейном насилии" Армении должен быть реформирован, так как он не обеспечивает полное предотвращение насилия в семье
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях электроэнергии
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|Армяно-германский документально-анимационный кинопроект "Рассвет Авроры" получит финансовое содействие ЕС
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АрмИнфо.Отец оказавшегося 22 марта под юрисдикцией Азербайджана и впоследствии осужденного на 20 лет лишения свободы гражданина РА Карена Казаряна Армен Казарян посетил гражданина Азербайджана Элвина Арифа оглу Ибрагимова, нарушившего государственную границу Армении 16 марта текущего года.
Как сообщает Министерство обороны РА, в беседе с азербайджанским нарушителем Казарян поинтересовался состоянием его здоровья и морального состояния. Ибрагимов рассказал отцу Карена Казаряна об условиях своего содержания, оказанной ему надлежащей медицинской помощи, сообщив, что армянские врачи проявили к нему заботливое отношение.
Во время беседы Казаряна рассказал Ибрагимову историю своего сына, который год назад заблудился и оказался на территории Азербайджана, однако несправедливо был приговорен азербайджанскими властями к лишению свободы на основании сфабрикованных обвинений. Отец Карена Казаряна Ибрагимову скорейшего выздоровления.
Отметим, что Карен Казарян является жителем Тавушской области Армении, страдает психическими заболеваниями. Заблудившись и попав на территорию Азербайджана, он был выдан за диверсанта и приговорен к 20 годам лишения свободы.
Меж тем, армянская сторона в отношении того же Ибрагимова проявила совершенно иное отношение. После ранения при незаконном пересечении армяно-азербайджанской границы он был доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую помощь. Ибрагимова навестил Омбудсмен Армении, ему предоставлен адвокат. СНБ Армении согласилась выполнить просьбу азербайджанца о встрече с семьей посредством видеосвязи или прямого общения в случае возможности. Армянская сторона также не против возвращения Ибрагимова на родину или его передачи в третью страну, если на этом пути не будет правовых препятствий.
|Рестораторы Армении призывают Министра здравоохранения к диалогу
|В Армении начинается разработка программ по переработке мусора
|Президент: Я пытаюсь сделать так, чтобы Гюмри был признан международным культурным наследием
|Полиция: Сумма ущерба в результате коррупционных преступлений, выявленных Полицией в 2018 году составила 5,7 млрд драмов
|Замминистра ИД РА: У Европы гораздо меньше проблем с Арменией в процессе либерализации визового режима, чем с многими другими партнерами
|Президент Армении в Гюмри принял участие в традиционном ужине "Вкус Франции"
|В период с 17 по 23 марта противник около 180 раз нарушил режим прекращения огня
|Более ста работников завода АРМЕНАЛ приняли участие в общереспубликанском субботнике
|Ситуацию на передовой и на армяно-азербайджанской границе обсудили министр обороны Армении и личный представитель Действующего председателя ОБСЕ
|Минобороны отреагировало на заявление депутата от правящего блока относительно препятствий на пути развития отечественного ВПК
|Минобороны Армении подтвердило информацию о бунте в Мегрийском полку
|Водитель бывшего министра образования и науки параллельно числился еще в трех госучреждениях, получая зарплату, но не выполняя своих договорных обязательств
|Посол РА и спикер парламента Ливана обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
|В Киеве состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Армении и Украины
|Отец осужденного на 20 лет в Азербайджане Карена Казаряна навестил незаконно пересекшего армяно-азербайджанскую границу гражданина АР
|Антисанитария на одной из ереванских строек возмутила премьера Пашиняна - он взялся за метлу
|Замминистры юстиции Армении Артур Ованнисян и Сурен Крмоян освобождены с занимаемых должностей
|Замминистра ИД Армении: Вопрос о признании независимости Арцаха с повестки дня не снят
|Депутат: Компания "Стрейт Групп" уже год пытается организовать производство бронемашин в Армении, но ей постоянно мешают "определенные люди "
|При премьер-министре Армении будет создан Национальный совет по улучшению демографической ситуации в стране
|В институте архитектуры прошла выставка итальянского дизайна и мастер-класс архитекторов
|Габриел Балаян: До тех пор, пока не будут созданы лучшие условия, военный лицей Монте Мелконяна не будет перенесен в другое место
|Замминистра обороны: Мы будем искать возможности, для того, чтобы сократить срок службы на передовой
|Габриел Балаян: Приобретение техники и вооружения в 2018 году преследует цель повысить уровень боеспособности армии
|Госсекретарь США посетил армянскую часть Храма Гроба Господня и побеседовал с представителями армянского духовенства
|Киро Маноян: Признание 49-м по счету штатом США Геноцида армян - признак усиления давления на Вашингтон и Анкару
|Артур Ванецян: СНБ Армении осуществляет масштабные работы для выявления лиц, которые связаны со спецслужбами других государств
|С 1 апреля фонд "1000 драмов" начнет выплаты семьям военнослужащих, погибших при защите родины и военным, получившим инвалидность в 2008-2014 гг
|Артур Ванецян не стал комментировать информацию о том, что Наири Унанян являлся агентом СНБ Армении
|По линии коррупционных преступлений СНБ восстановила в бюджет 22 млрд 100 млн драмов
|Глава СНБ Армении: Если будет политическое решение о том, что Служба национальной безопасности должна стать министерством, мы примем его
|Ванецян: Александр Саркисян вернется в Армению по первому требованию СНБ
|Артур Ванецян: Импортитовать в Армению устройства для организации тайной прослушки запрещено
|Америабанк лидирует по объему факторинговых операций
|Ашот Гулян: Формирование в канадском парламенте группы дружбы Канада-Арцах свидетельствует о желании канадских парламентариев развивать двусторонние отношения
|Артур Ванецян: Дело о незаконной прослушке продолжается
|Председатель Совета учредителей Культурного союза <Текеян> на встрече с президентом Армении выразил недовольством упразднением Миндиаспоры
|Глава СНБ: Я недоволен работой спецслужб Армении
|Посол Армении в Литве принял участие в форуме "10-летие Восточного партнерства: что произошло и чего ожидать"
|Посол Кубы в РА вручил президенту Армении свои верительные грамоты
|Армения и Швеция подтвердили приверженность углублению сотрудничества
|Банк ВТБ (Армения) стал основным партнёром социальной программы жилищного обеспечения «Доступное жилье молодым специалистам»
|Ванецян: Люди <возвращают> государству <расхищенные у него средства>
|АНКА призывает стороны карабахского конфликта отказаться от контропродуктивных "Мадридских принципов"
|Замглавы МИД Армении ответил на выпады Мамедъярова в Буэнос-Айресе
|Баку отреагировал на высказывание Пашиняна о восстановлении переговорного формата по Карабаху
|Всеармянский союз офицеров: Навязывание мадридских принципов приведет к более разрушительной войне, ответственность за которую полностью ляжет на Минскую группу ОБСЕ
|Замминистра образования и науки Армении избрана членом бюро CDPPE
|Президент РА выдвинул кандидатуру Гора Ованнисяна на должность судьи Конституционного суда
|Полиция Армении обвиняет руководство ЗАО <Высоковольтные электрические сети> в присвоении 47 миллионов драмов
|Заруи Батоян: Закон "О семейном насилии" Армении должен быть реформирован, так как он не обеспечивает полное предотвращение насилия в семье
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях электроэнергии
|"Команда поддержки и помощи Армении" организует завтра свой первый концерт в Иджеване
|Армяно-германский документально-анимационный кинопроект "Рассвет Авроры" получит финансовое содействие ЕС
|Пашинян предлагает посредством общественных обсуждений понять, как будет отмечаться День гражданина в Армении
|Вице-премьер Армении и министр по вопросам развития международного сотрудничества Швеции обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
|Швеция готова открыть окно для сотрудничества с Арменией
|Прогноз: Российский мандат откроет дверь к территориальным потерям Арцаха
|В Армении появится новый праздник - День гражданина
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