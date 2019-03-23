Суббота, 23 Марта 2019 11:39

АрмИнфо. По всей территории Армении проходит общереспубликанский субботник, организованный Министерством территориального управления РА.

В субботнике принимают участие премьер-министр Никол Пашинян, представители законодательной и исполнительной властей, органов местного самоуправления, студенты, школьники, сотрудники медучреждений и иных ведомств.

Премьер-министр Никол Пашинян с утра побывал на стройплощадке на Северном проспекте, где строится здание театра известного актера Соса Саркисяна. Сегодня с утра должна была состояться торжественная церемония закладки фундамента здания с участием премьер-министра. Однако царящая на стройке антисанитария особенно в день общереспубликанского субботника и церемонии закладки фундамента возмутила премьера. Он отменил мероприятие, подчеркнув, что в куче мусора нельзя проводить его, это будет неуважением к памяти Соса Саркисяна. Премьер решил на своем примере показать, как надо <бороться> с мусором и грязью. Он взял метлу и стал подметать участок. <Честно говоря, я должен был участвовать в субботнике в Котайкской области, но все получилось спонтанно, я вообще люблю спонтанные вещи. Я пришел сюда, чтоб принять участие в торжественной церемонии закладки фундамента здания театра, но, увидев грязь, решил начать субботник отсюда>,- объяснил премьер. В процессе уборки к премьеру подошла гражданка, пытавшаяся побеседовать с ним.

Для организации работ привлечены самосвалы, подушки, экскаваторы, прицепы. Работы по санитарной очистке, благоустройству и озеленению предусматриваются на краях и прилегающих территориях межгосударственных и межобщинных дорог, на территориях, представляющих туристическую привлекательность, на прилегающих к историко-культурным памятникам особо охраняемых территориях, на территориях, прилегающих к дорогам, предоставляющим зеленые зоны, скверы, парки. С картами субботника по общинам, схемами работ по очистке и благоустройству, организационными действиями по закрытию или консервации мусорных свалок можно ознакомиться на официальных сайтах областных администраций.