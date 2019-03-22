Пятница, 22 Марта 2019 18:40

АрмИнфо. До тех пор, пока не будут созданы лучшие условия, военный лицей Монте Мелконяна не будет перенесен в другое место. Об этом 22 марта в беседе с журналистами заявил замминистра обороны Армении Габриел Балаян.

Он отметил, что на данный момент уже есть решение о том, что данное здание не будет отчуждено. "Конечно же, если появится инвестор, который осуществит предварительный взнос, после чего будут созданы все необходимые условия для учеников, лицей "переедет" на новое место", - подчеркнул Балаян.

Замминистра также отметил, что в последние годы число желающих учиться в лицее увеличилось. "В этом году ожидается весьма серьезный конкурс на поступление в лицей. У нас нет никаких проблем, связанных с недобором. В этом году даже было предложение повысить порог требований для поступающих, но совет решил не делать этого", - подчеркнул Балаян. Отметим, что глава Комитета по управлению госимуществом Нарек Бабаян заявил, что лицей Монте Мелконяна должен покинуть предоставленное помещение, а здание должно быть отчуждено по причине дороговизны его содержания (63 млн драмов ежегодно). Комитет по управлению госимуществом счел, что здание лицея слишком роскошное для того, чтобы там располагался военный лицей. Однако в этом вопросе возникли противоречия с Минобороны, который настоял на сохранении здания за лицеем.

Напомним, что здание лицея в свое время было построено начальником Комитета по госдоходам Гагиком Хачатряном в качестве учебного центра для Минфина. На строительство здания из госбюджета было выделено 60 млрд драмов. Впоследствии после возникшей шумихи здание было решено передать Министерству обороны под военный лицей Монте Мелконяна.