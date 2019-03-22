Пятница, 22 Марта 2019 18:35

АрмИнфо.Мы делаем все возможное, чтобы привлечь как можно больше контрактников на службу в армию. Об этом 22 марта в беседе с журналистами заявил замминистра обороны Армении Габриел Балаян.

Он отметил, что представители МО намерены изменить возрастные ограничения контрактной службы и вместо 36 лет установить крайним возрастом 40 лет. "Нам кажется, что в таком случае заявок на контрактную службу будет значительно больше. Однако, хочу заметить, что на данный момент не следует ожидать полного перехода на контрактную армию", - подчеркнул замминистра обороны.

Балаян также коснулся заявления министра обороны Давида Тонояна о возможном сокращении срока службы солдат, несущих боевое дежурство, и ее продлении для тех, кто не несет боевое дежурство. "Эти вопросы сейчас находятся на этапе обсуждения. Конкретные сроки мы еще не обсуждали", - подчеркнул он.

Замминистра заявил, что Министерство обороны будет искать возможности сделать все возможное, чтобы срок службы на передовой сократился. При этом он признал. Что срок службы солдат, не несущих боевое дежурство, будет продлен.

Что касается самоубийств в армии, замминистра заявил, что они редко связаны непосредственно со службой. "Зачастую бывают случаи, когда самоубийства связаны с ситуацией в семье у солдат", - заключил Балаян.