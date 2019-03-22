Пятница, 22 Марта 2019 17:29

АрмИнфо. Приобретение техники и вооружения в 2018 году преследует цель повысить уровень боеспособности армии и увеличить возможности противодействия силам противника. Об этом 22 марта в ходе заседания парламентской комиссии по обороне и безопасности заявил замминистра МО Армении Габриел Балаян.

Он отметил, что численная составляющая военной тактики в настоящее время заменена фактической и качественной составляющими. Замминистра сообщил, что в последнее время большое внимание уделяется и качеству военной формы. "Тем, кто несет службу в высокогорных условиях, были выделены специальные армейские утепленные жилеты. Им также будет выделено необходимое снаряжение", - подчеркнул Балаян.

Коснувшись вопросов питания военных, замминистра заявил, что в ближайшее время этот процесс будет поручен частным компаниям для улучшения качества еды. "Для того, чтобы качество питания соответствовало всем необходимым стандартам, а также для расширения ассортимента мы приняли решение доверить данный процесс частным компаниям. Уже этом году мы намерены начать реализовывать пилотную программу с несколькими военными частями", - заключил Балаян.