|При премьер-министре Армении будет создан Национальный совет по улучшению демографической ситуации в стране
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|Замминистра обороны: Мы будем искать возможности, для того, чтобы сократить срок службы на передовой
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|Артур Ванецян: СНБ Армении осуществляет масштабные работы для выявления лиц, которые связаны со спецслужбами других государств
|С 1 апреля фонд "1000 драмов" начнет выплаты семьям военнослужащих, погибших при защите родины и военным, получившим инвалидность в 2008-2014 гг
|Артур Ванецян не стал комментировать информацию о том, что Наири Унанян являлся агентом СНБ Армении
|По линии коррупционных преступлений СНБ восстановила в бюджет 22 млрд 100 млн драмов
|Глава СНБ Армении: Если будет политическое решение о том, что Служба национальной безопасности должна стать министерством, мы примем его
|Ванецян: Александр Саркисян вернется в Армению по первому требованию СНБ
|Артур Ванецян: Импортитовать в Армению устройства для организации тайной прослушки запрещено
|Америабанк лидирует по объему факторинговых операций
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|Посол Армении в Литве принял участие в форуме "10-летие Восточного партнерства: что произошло и чего ожидать"
|Посол Кубы в РА вручил президенту Армении свои верительные грамоты
|Армения и Швеция подтвердили приверженность углублению сотрудничества
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях электроэнергии
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АрмИнфо.Признание Алабамой - 49-м по счету штатом США - факта Геноцида армян говорит об усилении давления на Вашингтон и Анкару в этом вопросе. Подобное мнение выразил АрмИнфо глава офиса <Ай дата> и по политическим вопросам АРФ Дашнакцутюн Киро Маноян.
20 марта американский штат Алабама признал Геноцид армян, губернатор штата Кэй Айви провозгласила апрель "месяцем информирования о геноциде". Алабама стала 49-м из 50 штатов США, признавшим факт Геноцида армян в Османской Турции. Таким образом, единственным штатом США, все еще не признавшим Геноцид, остается Миссисипи.
"Я оцениваю признание Геноцида армян отдельными американскими штатами как политический, но отнюдь не правовой, импульс. Соответственно, даже в случае признания реалий 1915 года последним, все еще не сделавшим это штатом Миссисипи, это отнюдь не будет означать их признания Соединенными Штатами на государственном уровне", - подчеркнул он.
Тем не менее, в политическом смысле Маноян рассматривает признание факта Геноцида армян 49-ью американскими штатами в контексте давления на исполнительные, федеральные власти в Вашингтоне. Он отметил, что лишь последние наделены правом признать факт Геноцида армян на государственном уровне. На его взгляд, подобный расклад внутри США сам по себе уже является политической силой, придающей армянским организациям дополнительный вес для решения определенных вопросов в пользу Армении и армянских интересах в целом.
24 апреля 2015 года Армения отметила трагическую дату - 100-летие геноцида армянского народа. Именно в апреле 1915-го в результате преступных действий младотурецких властей началось преследование, проживающих на территории Турции армян. В течение нескольких лет было убито около полутора миллионов армян.
Геноцид армян в Османской Турции является первым в современной истории человечества широкомасштабным международным преступлением, совершенным с целью убийства целого народа по политическим и этническим мотивам. Преднамеренные действия турецкого правительства, отражены в бесспорных фактах, подтверждаемых неопровержимыми документами и свидетельствами из самых различных источников. Факт Геноцида армян признан 25 странами мира, отдельными субъектами ряда стран.
|При премьер-министре Армении будет создан Национальный совет по улучшению демографической ситуации в стране
|В институте архитектуры прошла выставка итальянского дизайна и мастер-класс архитекторов
|Габриел Балаян: До тех пор, пока не будут созданы лучшие условия, военный лицей Монте Мелконяна не будет перенесен в другое место
|Замминистра обороны: Мы будем искать возможности, для того, чтобы сократить срок службы на передовой
|Габриел Балаян: Приобретение техники и вооружения в 2018 году преследует цель повысить уровень боеспособности армии
|Госсекретарь США посетил армянскую часть Храма Гроба Господня и побеседовал с представителями армянского духовенства
|Киро Маноян: Признание 49-м по счету штатом США Геноцида армян - признак усиления давления на Вашингтон и Анкару
|Артур Ванецян: СНБ Армении осуществляет масштабные работы для выявления лиц, которые связаны со спецслужбами других государств
|С 1 апреля фонд "1000 драмов" начнет выплаты семьям военнослужащих, погибших при защите родины и военным, получившим инвалидность в 2008-2014 гг
|Артур Ванецян не стал комментировать информацию о том, что Наири Унанян являлся агентом СНБ Армении
|По линии коррупционных преступлений СНБ восстановила в бюджет 22 млрд 100 млн драмов
|Глава СНБ Армении: Если будет политическое решение о том, что Служба национальной безопасности должна стать министерством, мы примем его
|Ванецян: Александр Саркисян вернется в Армению по первому требованию СНБ
|Артур Ванецян: Импортитовать в Армению устройства для организации тайной прослушки запрещено
|Америабанк лидирует по объему факторинговых операций
|Ашот Гулян: Формирование в канадском парламенте группы дружбы Канада-Арцах свидетельствует о желании канадских парламентариев развивать двусторонние отношения
|Артур Ванецян: Дело о незаконной прослушке продолжается
|Председатель Совета учредителей Культурного союза <Текеян> на встрече с президентом Армении выразил недовольством упразднением Миндиаспоры
|Глава СНБ: Я недоволен работой спецслужб Армении
|Посол Армении в Литве принял участие в форуме "10-летие Восточного партнерства: что произошло и чего ожидать"
|Посол Кубы в РА вручил президенту Армении свои верительные грамоты
|Армения и Швеция подтвердили приверженность углублению сотрудничества
|Банк ВТБ (Армения) стал основным партнёром социальной программы жилищного обеспечения «Доступное жилье молодым специалистам»
|Ванецян: Люди <возвращают> государству <расхищенные у него средства>
|АНКА призывает стороны карабахского конфликта отказаться от контропродуктивных "Мадридских принципов"
|Замглавы МИД Армении ответил на выпады Мамедъярова в Буэнос-Айресе
|Баку отреагировал на высказывание Пашиняна о восстановлении переговорного формата по Карабаху
|Всеармянский союз офицеров: Навязывание мадридских принципов приведет к более разрушительной войне, ответственность за которую полностью ляжет на Минскую группу ОБСЕ
|Замминистра образования и науки Армении избрана членом бюро CDPPE
|Президент РА выдвинул кандидатуру Гора Ованнисяна на должность судьи Конституционного суда
|Полиция Армении обвиняет руководство ЗАО <Высоковольтные электрические сети> в присвоении 47 миллионов драмов
|Заруи Батоян: Закон "О семейном насилии" Армении должен быть реформирован, так как он не обеспечивает полное предотвращение насилия в семье
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях электроэнергии
|"Команда поддержки и помощи Армении" организует завтра свой первый концерт в Иджеване
|Армяно-германский документально-анимационный кинопроект "Рассвет Авроры" получит финансовое содействие ЕС
|Пашинян предлагает посредством общественных обсуждений понять, как будет отмечаться День гражданина в Армении
|Вице-премьер Армении и министр по вопросам развития международного сотрудничества Швеции обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
|Швеция готова открыть окно для сотрудничества с Арменией
|Прогноз: Российский мандат откроет дверь к территориальным потерям Арцаха
|В Армении появится новый праздник - День гражданина
|Банк ВТБ (Армения) предлагает совершать покупки Картами MasterСard мгновенно без PIN кода
|Beeline преодолел планку в 1 миллион абонентов
|26 марта будет проведено внеочередное заседание Национального Собрания РА
|Министр: Порядка 20 млн драмов выделено из бюджета Армении на работы по восстановлению лесов
|Имущество киностудии "Арменфильм" будет передано в доверительное управление компании "Кинокет продакшнс"
|В Армении улучшатся условия студенческих кредитов
|Араик Арутюнян: День гражданина станет второй самой памятной датой после Дня независимости республики
|<Флэш> компенсировала государству ущерб в размере 111.503.696 драмов, нанесенный при реализации программы по льготному предоставлению дизтоплива крестьянам
|Министерство обороны Армении обсуждает вопрос изменения срока службы для солдат-срочников
|Партия "Сасна црер" считает "предательской" концепцию экс-министра обороны Арцаха о предоставлении России мандата в отношении Арцаха
|Давид Санасарян счел несостоятельными выдвинутое против него решение Комиссии по этике высокопоставленных лиц
|Министр юстиции: Кабинет министров является коллегиальным органом и ответственность на нем не только административная, но и политическая
|Кандидат в президенты США Тулси Габбард призвала признать Геноцид армян и пообещала содействовать безопасности Армении и Арцахa
|Региональный совет итальянского Лацио единогласно признал факт Геноцида армян в Османской империи
|В Армении будет запрещено вхождение осужденных лиц в уставные капиталы страховых компаний
|Мамедъяров озвучил условия экономической деблокировки Армении
|Ваагн Вермишян назначен председателем комитета градостроения Армении
|С 24 по 26 марта температура воздуха в Армении понизится на 5-6 градусов
|Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил представителей курдской общины Армении с праздником Новруз
|Представители Ереванского офиса МККК посетили гражданина Азербайджана, задержанного при попытке пересечения госграницы Армении
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