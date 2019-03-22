Пятница, 22 Марта 2019 17:08

АрмИнфо.Признание Алабамой - 49-м по счету штатом США - факта Геноцида армян говорит об усилении давления на Вашингтон и Анкару в этом вопросе. Подобное мнение выразил АрмИнфо глава офиса <Ай дата> и по политическим вопросам АРФ Дашнакцутюн Киро Маноян.

20 марта американский штат Алабама признал Геноцид армян, губернатор штата Кэй Айви провозгласила апрель "месяцем информирования о геноциде". Алабама стала 49-м из 50 штатов США, признавшим факт Геноцида армян в Османской Турции. Таким образом, единственным штатом США, все еще не признавшим Геноцид, остается Миссисипи.

"Я оцениваю признание Геноцида армян отдельными американскими штатами как политический, но отнюдь не правовой, импульс. Соответственно, даже в случае признания реалий 1915 года последним, все еще не сделавшим это штатом Миссисипи, это отнюдь не будет означать их признания Соединенными Штатами на государственном уровне", - подчеркнул он.

Тем не менее, в политическом смысле Маноян рассматривает признание факта Геноцида армян 49-ью американскими штатами в контексте давления на исполнительные, федеральные власти в Вашингтоне. Он отметил, что лишь последние наделены правом признать факт Геноцида армян на государственном уровне. На его взгляд, подобный расклад внутри США сам по себе уже является политической силой, придающей армянским организациям дополнительный вес для решения определенных вопросов в пользу Армении и армянских интересах в целом.

24 апреля 2015 года Армения отметила трагическую дату - 100-летие геноцида армянского народа. Именно в апреле 1915-го в результате преступных действий младотурецких властей началось преследование, проживающих на территории Турции армян. В течение нескольких лет было убито около полутора миллионов армян.

Геноцид армян в Османской Турции является первым в современной истории человечества широкомасштабным международным преступлением, совершенным с целью убийства целого народа по политическим и этническим мотивам. Преднамеренные действия турецкого правительства, отражены в бесспорных фактах, подтверждаемых неопровержимыми документами и свидетельствами из самых различных источников. Факт Геноцида армян признан 25 странами мира, отдельными субъектами ряда стран.