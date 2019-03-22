Пятница, 22 Марта 2019 17:07

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении предпринимает меры для выявления лиц, которые сотрудничают со спецслужбами других стран. Об этом 22 марта в беседе с журналистами заявил глава СНБ Армении Артур Ванецян.

Он отметил, что СНБ не может предоставлять информацию о всех вопросах. "Как вы знаете, мы не можем публично давать ответы на все вопросы. Однако, премьер-министр дал оценку этому вопросу. СНБ Армении осуществляет масштабные работы для выявления лиц, которые связаны со спецслужбами других государств", - подчеркнул Ванецян.

Отметим, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране есть политические деятели, которые вероятно, являются агентами иностранных государств.