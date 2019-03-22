Пятница, 22 Марта 2019 17:07

АрмИнфо.С первого апреля текущего года Фонда страхования военнослужащих, более известный как фонд "1000 драмов" начнет выплаты семьям военнослужащих, погибших при защите родины и военным, получившим инвалидность в период с 2008-2014 года.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МО РА, соответствующее решение было принято на очередном заседании Попечительского совета Фонда страхования военнослужащих, который прошел под председательством главы оборонного ведомства Давида Тонояна.

На заседании Попечительского совета, исполнительный директор фонда Варужан Аветисян представил комплексный отчет о проделанной работе и осуществленных выплатах с начала 2018 года и по сей день, рассказал о сделанных пожертвованиях, подчеркнув, что на сегодняшний день на счету фонда собрано уже 14 млрд. драм, а общее возмещение составило 941 млн. драм.

В Минобороны также напомнили, что 9 августа 2018 года на заседании попечительского совета было принято решение о выплатах лицам, пострадавшим или погибших в период с 2015-16 года. Кроме того на заседании уже обсуждается вопрос о выплате средств лицам, пострадавшим при защите родины и семья погибших военных до 2008 года.

Члены Попечительского совета также подчеркнули, что средства, полученные от управления активами фонда в прошлом году, превысили сумму выплаченной компенсации, что еще раз подтверждает высокую эффективность деятельности Фонда страхования солдат.

Программа, как отмечается, продолжает успешно действовать по принципу полной прозрачности и отчетности перед общественностью.

Напомним, что 15 декабря 2016 г. депутаты Национального Собрания Армении соотношением голосов 84 "за", 4 "против" и 1 "воздержавшийся" в третьем и окончательном чтении приняли проект "О возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих при защите Республики Армения" с прилагаемым пакетом законопроектов. Как заявлял тогда автор инициативы -экс- глава Минобороны Армении Виген Саркисян, будут выплачиваться компенсации семьям военнослужащих, которые погибли или получили ранения в боевых действиях, при несении боевого дежурства на линии соприкосновения или при выполнении спецзаданий: единовременно от 5 до 10 млн. драмов и ежемесячно - от 200 до 300 тыс. драмов на протяжении 20 лет. Для реализации этого был создан специальный Фонд страхования военнослужащих, куда каждый трудоустроенный гражданин РА обязан перечислять ежемесячно 1000 драмов. Финансовые средства, необходимые для выплаты Фондом компенсаций, формируются также за счет выплат в ходе пользования услугами государственных или муниципальных органов (по 500 и 200 драмов за каждую услугу); за счет продажи специальных облигаций; за счет поступающих грантов, даров и пожертвований; за счет прибыли, получаемой в результате управления (в виде вложений) собранными средствами. Закон начал действовать с 2017 года и обратной силы не имеет. Все операции Фонда можно отследить на сайте https://www.1000plus.am/ru.