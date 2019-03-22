Пятница, 22 Марта 2019 16:54

АрмИнфо.Я не намерен комментировать заявление экс замминистра обороны Армении Ваана Ширханяна о том, что Наири Унанян являлся агентом СНБ Армении. Об этом 22 марта в беседе с журналистами заявил глава СНБ Армении Артур Ванецян.

Ванецян отметил, что у него есть определенные сведения на сей счет, но пока он не станет говорить ничего конкретно и комментировать открытое письмо Ширханяна.

Отметим, что несколько дней назад экс замминистра обороны Ваан Ширханян направил открытое письмо второму президенту Армении Роберту Кочаряну. В данном письме он заявил, что в свое время у него была папка с делом агента СНБ Наири Унаняна, который в 1999 году организовал расстрел парламента Армении.

Напомним, что группа вооруженных людей 27 октября 1999 года ворвались в здание армянского парламента и расстреляли спикера Карена Демирчяна, премьер-министра Вазгена Саркисяна, вице-спикеров Юрия Бахшяна и Рубена Мирояна, министра по оперативным вопросам Леонарда Петросяна, депутатов Арменака Арменакяна, Генриха Абрамяна и Микаэла Котаняна.

Унанян и его пособники были приговорены к пожизненному заключению. Отметим, что следствие так и не выявило возможных организаторов данного преступления.