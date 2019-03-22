Пятница, 22 Марта 2019 16:53

АрмИнфо. Во время правления прежних властей в Армении имела место системная коррупция, но сейчас с этим покончено. Об этом 22 марта в ходе заседания постоянной парламентской комиссии по обороне и безопасности заявил глава СНБ Армении Артур Ванецян.

По словам Ванецяна, Служба национальной безопасности по прежнему продолжает активно бороться с коррупцией и другими порочными явлениями. Как заверил глава СНБ, вне зависимости от занимаемого положения и социального статуса все виновные будут привлечены к ответственности.

Глава СНБ сообщил, что пол линии коррупционных преступлений в производстве находятся дела на сумма 234 млн. драмов. Ванецян также отметил, что начиная с 2018 года в Следственном управлении СНБ было рассмотрено 40 уголовных дел, 26 из которых были направлены в следственные органы, а 13 находятся в процессе расследования.

Глава СНБ отметил, что по предварительным данным, по рассматриваем делам государству был нанесен ущерб в размере 32 млрд. 100 млн. драмов. "От общей суммы ущерба, нанесенного государству, уже восстановлено около 22 млрд 100 млн драмов"- заявил глава СНБ.