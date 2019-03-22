Пятница, 22 Марта 2019 16:52

АрмИнфо.Если будет политическое решение о том, что Служба национальной безопасности должна стать министерством, мы примем его. Об этом 22 марта в беседе с журналистами заявил глава СНБ Армении Артур Ванецян.

Он отметил, что если цель данной перемены заключается в парламентском контроле над структурой, то в ходе сегодняшнего заседания комиссии стало очевидно, что представители СНБ не избегают его. "Мы можем в любое удобное для депутатов время прийти и ответить на все их вопросы, как в открытом, так и в закрытом формате", - подчеркнул глава СНБ.

Ванецян также заявил, что никаких политических распоряжений со стороны премьер- министра к представителям СНБ не поступает. "Мне кажется, что не стоит политизировать должности главы СНБ и начальника полиции. Если СНБ и Полиция станут министерствами, то должности глав этих структур будут политизированы. И вне зависимости от нашего желания мы будем вынуждены представлять интересы той или иной политической силы, что неправильно", - подчеркнул глава СНБ.