Пятница, 22 Марта 2019 16:51

АрмИнфо.По разрешению следователя Александру Саркисяну (брат третьего президента Армении Сержа Саргсяна - Ред.) разрешили выехать из страны, при условии, что он вернется по первому требованию СНБ. Об этом в беседе с журналистами 22 марта заявил глава СНБ Армении Артур Ванецян.

Он отметил, что Александр Саркисян обратился в следственный департамент СНБ с просьбой на разрешение выехать из страны, так как имел проблемы со здоровьем. По словам Ванецяна, Саркисян уехал под подписку, что вернется по первому требованию СНБ.

"На данный момент необходимости в том, чтобы Александр Саркисян вернулся нет. Но если она возникнет, следственный орган свяжется с его адвокатами. Я считаю, никаких проблем с этим не возникнет", - подчеркнул Ванецян.

Отметим, что Александр Саркисян в Армении обвиняется в масштабных махинация. В качестве меры пресечения в отношении последнего была выбрана подписка о невыезде. По предварительным данным, брат Сержа Саркисяна уехал в Испанию. Ранее в СНБ сообщили, что он получил на это разрешение. До того, же он <добровольно> передал государству $18,5 млн, которые пойдут на нужды Армии обороны Арцаха.