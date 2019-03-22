Пятница, 22 Марта 2019 16:50

АрмИнфо.В Армению больше невозможно импортировать спецустройства для организации тайной прослушки. Об этом 22 марта в ходе заседания парламентской комиссии по обороне и безопасности заявил глава СНБ Армении Артур Ванецян.

Он отметил, что сейчас запрет на ввоз данных средств регулируется законом. Ванецян затруднился ответить, ввозились ли они на территорию Армении раньше. Глава СНБ подчеркнул, что импорт данных устройств находится в центре внимания службы. "Только те структуры, которые имеют полномочия осуществлять оперативно-разведывательную деятельность, а также таможенный контроль имеют право осуществлять импорт данных устройств",- пояснил он.

Также Ванецян подчеркнул, что механизм прослушивания телефонных разговоров должен оставаться исключительно в ведении СНБ. Глава Службы отметил, что право на прослушивание имеет не только СНБ, но и некоторые другие органы, однако, каналы связи предоставляет именно Служба национальной безопасности. "Я считаю, что это правильно, и никаких изменений в данной сфере быть не должно", - заключил Ванецян.