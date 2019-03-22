Пятница, 22 Марта 2019 16:13

АрмИнфо. Америабанк лидирует по объему факторинговых операций, обеспечив по итогам 2018г портфель в 11 млрд драмов с годовым ростом на 59%. На сегодняшний день факторинговый портфель банка уже превышает 12 млрд драмов.

Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе банка, доминирующая часть этих операций приходится на экспортный факторинг, в рамках которого Америабанк тесно сотрудничает с Экспортным страховым агентством Армении, что предоставляет экспортерам возможность с финансовой точки зрения построить более эффективные и надежные деловые отношения с иностранными партнерами.

Факторинг (https://ameriabank.am/content.aspx?id=corporate_factoring&table=productlistmenu&page=98&lang=33), как лучший инструмент краткосрочного финансирования, активно используется Америабанком, в результате чего этот портфель у банка достаточно диверсифицирован. В частности, факторинговыми услугами Америабанка пользуются субъекты-представители разных сфер экономики (энергетика, строительство, торговля, услуги и т.д.), для пополнения оборотных средств которых возникает необходимость в краткосрочном финансировании.

Как гибкий финансовый инструмент, факторинг не только позволяет эффективно решить эту задачу, но и делает возможным работать с партнерами на условиях отсрочки платежа. В рамках факторинга клиенты уступают банку право денежного требования по дебиторской задолжности, взамен мгновенно получая факторинговое финансирование, что позволяет организациям беспрепятственно осуществлять финансовые операции.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 31.12.2018г, подготовленного ИК АрмИнфо, Америабанк продолжает лидировать по основным финансовым показателям. Активы банка составили 779.8 млрд драмов ($1.6 млрд, 1-ая позиция), кредитные вложения - 545.8 млрд драмов ($1.1 млрд, 1-ая позиция). В структуре кредитного портфеля банка на долю факторинговых операций приходится свыше 2%, а в суммарном объеме факторинговых сделок по банковскому рынку доля Америабанка составляет лидирующие 34%. В годовом разрезе банк увеличил активы на 15,1%, в структуре которых кредитные вложения выросли на 12%. 2018 год Америабанк завершил с чистой прибылью в 10.5 млрд драмов или $21.7 млн (1-ая позиция), нарастив этот показатель на 37,3% годовых.

Напомним, что Америабанк - динамично развивающийся банк в Армении, один из крупнейших и наиболее стабильных финансовых институтов страны. Сегодня Америабанк - универсальный банк, предоставляющий полный пакет корпоративных, инвестиционных и розничных банковских услу, и лидер банковского сектора Армении по основным финансовым показателям (активы, обязательства, кредитный портфель, чистая прибыль и капитал). Банк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996г. Акционерами Америбанка выступают: Америя Групп CY Ltd.

- 56,6%, EBRD - 17,8%, Азиатский Банк Развития (АБР) - 13,98% и ESPS Holding Limited - 11,62%. Банк ежегодно удостаивается отличительных наград от Euromoney, от Global Finance, от The Banker/FT, от Commerzbank-а. Америабанк единственная в Армении организация, имеющая кредитные рейтинги трех агентств: S&P (B+, с прогнозом "Cтабильный"), Moody's (B1, с прогнозом "Позитивный") и Fitch (B+, с прогнозом "Cтабильный").