Пятница, 22 Марта 2019 16:02

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Арцаха Ашот Гулян поприветствовал создание группы "Парламентские друзья народа Арцаха" в Канаде.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе арцахского законодательного органа, в связи с созданием в Оттаве парламентской группы дружбы с Канада-Арцах, Гулян 22-го марта направил благодарственное письмо члену Палаты общин Канады Рэйчел Хардер, под чьим руководством и была 19 марта сформирована группа.

В письме, в частности, говорится: "Уважаемая госпожа Хардер, от имени Национального собрания Республики Арцах и от себя лично выражаю благодарность вам и членам группы за желание и решимость развивать дружеские отношения с народом Арцаха. Эта инициатива является новым институциональным уровнем нашего сотрудничества, которое началось два года назад с вашего визита в Степанакерт и знакомства с нашей страной. Я убежден, что эти группы станут эффективной платформой для расширения взаимовыгодных связей между Арцахом и Канадой, особенно в области гуманитарного сотрудничества", - говорится в благодарственном письме.

Председатель Национального собрания также направил благодарственное письмо исполнительному директору канадского офиса Ай Дата Севаку Беляну за большой вклад в формирование группы дружбы.