Пятница, 22 Марта 2019 15:11

АрмИнфо.ело о незаконной прослушке телефонного разговора глав СНБ и ССС продолжается. Об этом 22 марта в ходе на заседании постоянной парламентской Комиссии по обороне и безопасности заявил глава СНБ Армении Артур Ванецян.

Ванецян также подчеркнул, что он сам также проходит по данному делу. Однако, сообщать подробности глава СНБ не стал, сославшись на то, что подписал документ о неразглашении конфиденциальной информации. Ванецян также добавил, что уже был допрошен по данному делу.

Отметим, что в сентябре в соцсетях появилась просушка телефонного разговора глав СНБ Артура Ванецян и ССС Сасуна Хасатряна. Ванецян и Хачатрян в ходе 8-минутного разговора обсуждали арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна