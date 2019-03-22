Пятница, 22 Марта 2019 15:06

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян принял председателя Совета учредителей Культурного союза <Текеян> Акопа Гасарчяна.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся Армении и Диаспоры. Гасарчян выразил свою точку зрения по вопросу роспуска Министерства Диаспоры, подчеркнув, что, эти и другие вопросы, касающиеся Диаспоры, необходимо сперва обсуждать с ее представителями, а потом принимать решения .

Гасарчян представил ряд предложений по экономическому развитию страны, а также программы, осуществляемые в Арцахе.