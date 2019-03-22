Пятница, 22 Марта 2019 15:05

АрмИнфо. Я недоволен работой спецслужб в Армении, и Службой национальной безопасности в том числе. Об этом 22 марта в беседе с журналистами заявил глава СНБ Армении Артур Ванецян.

Недовольство Ванецяна, в частности, вызвало снижение темпов раскрываемости коррупционных преступлений. <Однако, мы продолжаем работать в очень напряженном режиме>,- подчеркнул Ванецян.

На вопрос о том, почему сократилось число громких разоблачений, Ванецян заявил, что для предъявления таких обвинений нужны очень серьёзные обоснования, с тем, чтобы впоследствии данное дело не стало поводом для спекуляций. <Мы ведём очень серьезную работу, и стараемся во всем следовать букве закона. Я считаю, что в ближайшее время будут новые разоблачения>,- заключил Ванецян.