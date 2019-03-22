Пятница, 22 Марта 2019 14:59

АрмИнфо.Посол Армении в Литве Тигран Мкртчян в Вильнюсе принял участие в форуме "10-летие Восточного партнерства: что произошло и чего ожидать".

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, в ходе своего выступления Мкртчян коснулся перспектив сотрудничества с Евросоюзом в рамках программы Восточного партнерства, высоко оценил роль тех возможностей, которые предоставляются ЕС, и в частности инструментарием ВП в реализации реформ в различных сферах в Армении.

Подчеркнув важность начала диалога с ЕС о либерализации визового режима, армянский дипломат выразил надежду, что повестка реформ, с размахом осуществляемая правительством Армении будет иметь положительное воздействие на этот вопрос.

При этом он подчеркнул, что и Литва и другие страны Балтики однозначно содействуют Армении в этом вопросе. Мкртчян также рассказал о подписанном соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, назвав его важным достижением в рамках программы ВП. Посол Армении поблагодарил страны Балтии, первыми ратифицировавшие данное соглашение, подчеркнув важность ратификации документа всеми государствами-членами ЕС.

В рамках председательства Румынии в Совете Европейского союза на форуме выступил Государственный секретарь МИД Румынии Данут Себастиан Некулэеску (Danu? Neculaescu), который представил приоритеты Румынии в Совете ЕС, подчеркнул важность Восточного партнерства как платформы для сотрудничества с Евросоюзом и государствами-членами Организации, при этом он высоко оценив происходящие в Армении демократические процессы и реформы, проводимые правительством премьер-министра Пашиняна.