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АрмИнфо.Посол Армении в Литве Тигран Мкртчян в Вильнюсе принял участие в форуме "10-летие Восточного партнерства: что произошло и чего ожидать".
Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, в ходе своего выступления Мкртчян коснулся перспектив сотрудничества с Евросоюзом в рамках программы Восточного партнерства, высоко оценил роль тех возможностей, которые предоставляются ЕС, и в частности инструментарием ВП в реализации реформ в различных сферах в Армении.
Подчеркнув важность начала диалога с ЕС о либерализации визового режима, армянский дипломат выразил надежду, что повестка реформ, с размахом осуществляемая правительством Армении будет иметь положительное воздействие на этот вопрос.
При этом он подчеркнул, что и Литва и другие страны Балтики однозначно содействуют Армении в этом вопросе. Мкртчян также рассказал о подписанном соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, назвав его важным достижением в рамках программы ВП. Посол Армении поблагодарил страны Балтии, первыми ратифицировавшие данное соглашение, подчеркнув важность ратификации документа всеми государствами-членами ЕС.
В рамках председательства Румынии в Совете Европейского союза на форуме выступил Государственный секретарь МИД Румынии Данут Себастиан Некулэеску (Danu? Neculaescu), который представил приоритеты Румынии в Совете ЕС, подчеркнул важность Восточного партнерства как платформы для сотрудничества с Евросоюзом и государствами-членами Организации, при этом он высоко оценив происходящие в Армении демократические процессы и реформы, проводимые правительством премьер-министра Пашиняна.
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|Посол Армении в Литве принял участие в форуме "10-летие Восточного партнерства: что произошло и чего ожидать"
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|Вице-премьер Армении и министр по вопросам развития международного сотрудничества Швеции обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
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|Прогноз: Российский мандат откроет дверь к территориальным потерям Арцаха
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|Beeline преодолел планку в 1 миллион абонентов
|26 марта будет проведено внеочередное заседание Национального Собрания РА
|Министр: Порядка 20 млн драмов выделено из бюджета Армении на работы по восстановлению лесов
|Имущество киностудии "Арменфильм" будет передано в доверительное управление компании "Кинокет продакшнс"
|В Армении улучшатся условия студенческих кредитов
|Араик Арутюнян: День гражданина станет второй самой памятной датой после Дня независимости республики
|<Флэш> компенсировала государству ущерб в размере 111.503.696 драмов, нанесенный при реализации программы по льготному предоставлению дизтоплива крестьянам
|Министерство обороны Армении обсуждает вопрос изменения срока службы для солдат-срочников
|Партия "Сасна црер" считает "предательской" концепцию экс-министра обороны Арцаха о предоставлении России мандата в отношении Арцаха
|Давид Санасарян счел несостоятельными выдвинутое против него решение Комиссии по этике высокопоставленных лиц
|Министр юстиции: Кабинет министров является коллегиальным органом и ответственность на нем не только административная, но и политическая
|Кандидат в президенты США Тулси Габбард призвала признать Геноцид армян и пообещала содействовать безопасности Армении и Арцахa
|Региональный совет итальянского Лацио единогласно признал факт Геноцида армян в Османской империи
|В Армении будет запрещено вхождение осужденных лиц в уставные капиталы страховых компаний
|Мамедъяров озвучил условия экономической деблокировки Армении
|Ваагн Вермишян назначен председателем комитета градостроения Армении
|С 24 по 26 марта температура воздуха в Армении понизится на 5-6 градусов
|Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил представителей курдской общины Армении с праздником Новруз
|Представители Ереванского офиса МККК посетили гражданина Азербайджана, задержанного при попытке пересечения госграницы Армении
|Третий президент Армении обещает выступить перед общественностью
|Ованнес Игитян и председатель Европейской бизнес-ассоциации в Армении обсудили необходимость активизации деловых связей с европейскими странами
|В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги, Ларс открыт
|Окончательный вариант дорожной карты по выполнению Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС будет готов в кратчайшие сроки
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|Штат Алабама признал Геноцид армян в Османской Турции
|АНК о проекте поправок в НК: Вызывает недоумение тот факт, что фискальные цели ставятся выше принципов экономической политики
|Сурен Папикян: В общинных выборах Армении будет внедрена пропорциональная избирательная система
|Общегосударственный субботник ликвидирует 6 мусорных свалок и 447 мусорных "сугроба"
|В СК Армении проводятся следственные действия по раскрытию дела о банковском ограблении в особо крупных масштабах в Гюмри
|Министр образования: Мы сделаем все для полной ликвидации коррупции в школах
|Первым местом установки С-400 в Турции станет авиабаза вблизи Анкары
|Премьер-министр Великобритании попросила ЕС отсрочить «Брекзит» до 30 июня
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