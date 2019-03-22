Пятница, 22 Марта 2019 14:39

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян в ходе телефонного разговора с новоназначенным президентом Казахстана Касым- Жомарту Токаевым поздравил его с назначением на этот пост.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы армянского государства, Саркисян выразил убеждение, что традиционные дружественные и основанные на взаимном уважении отношения и в будущем продолжат служить прочной основой для развития и углубления взаимовыгодного сотрудничества между Арменией и Казахстаном.

Президент Армении также направил поздравительное послание Касым-Жомарту Токаеву, в котором, в частности говорится: "Убежден, что благодаря совместным усилиям мы сможет придать новый импульс и повысить эффективность межгосударственного сотрудничества между нашими странами".