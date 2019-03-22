Пятница, 22 Марта 2019 14:37

АрмИнфо.Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в РА Эмилио Певида Пупо вручил президенту Армении Армену Саркисяну свои верительные грамоты.

Армен Саркисян поздравил посла с началом дипломатической службы, пожелал успехов и выразил надежду, что при его активном участии двусторонние отношения получат новое содержание.

Президент республики и новоназначенный посол обменялись мнениями о возможностях расширения сотрудничества в различных сферах, в качестве перспективных сфер, в частности, отметив здравоохранение, фармацевтику, биотехнологии и туризм.

Отметив, что в советские годы многие кубинцы получали образование в Армении, президент Саргсян счел желательным восстановление этой традиции, реализацию программ образовательного и культурного обмена.