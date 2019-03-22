Пятница, 22 Марта 2019 14:36

АрмИнфо.Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян провел переговоры с делегацией во главе с министром по развитию международного сотрудничества Швеции Петером Эриксоном.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, на встрече стороны назвали ценным существующий уровень диалога между двумя странами и подтвердили взаимную приверженность и далее углублять взаимовыгодное сотрудничество как в двустороннем формате, так и многостороннем. Министры особое внимание уделили организации визитов на высоком уровне.

Мнацаканян коснулся последних внутриполитических процессов в Армении и реформ, инициированных новым правительством на основе широкого мандата, полученного от народа, и направленного на укрепление в стране демократии, прав человека и верховенства закона. В качестве приоритета правительства, армянский министр указал на создание благоприятных условий для осуществления экономической революции основанной на высоких технологиях и инновациях.

Мнацаканян рассказал о подготовке к предстоящему 23 октября в Ереване форуму ИТ и выразил надежду, что шведская сторона примет активное участие в этом мероприятии.

На повестке встречи были также вопросы, связанные с перспективой сотрудничества в экологической сфере и в области альтернативной энергетики, состоялся обмен мнениями по повестке партнерства Армения-ЕС.

В этом контексте Мнацаканян констатировал, что 10-летие Восточного партнерства - хороший повод, чтобы зафиксировать достижения и очертить контур дальнейшей деятельности, особое внимание уделив молодежи и инновациям.

Представляя приоритеты внешней политики, глава армянского МИД рассказал о подходах и позиции Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.