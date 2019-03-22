Пятница, 22 Марта 2019 13:27

АрмИнфо.22-го марта 2019 г. в 11:00 состоялась официальная церемония закладки фундамента молодежного городка «Верацнунд».

Напомним, что Банк ВТБ (Армения) выиграл тендер и стал основным финансовым партнёром социальной программы жилищного обеспечения «Доступное жилье молодым специалистам», осуществляемой Союзом выпускников ЕГУ. В результате успешного сотрудничества, кредитование моно квартирных зданий по корпусам 1-7 по адресу Монте Мелконян 44, будет осуществляться со стороны Банка ВТБ (Армения).

Во время торжественной церемонии был заключён договор о сотрудничестве с Банком, бенефициары проекта разместили в фундаменте строящегося комплекса послание, адресованное будущим поколениям Армении. Был проведён порядок благословения фундамента и молодых семей, которые получат уникальную возможность приобрести квартиры по наиболее низким и удобным ставкам.

Основное кредитование бенефициаров программы будет осуществлено за счет собственных кредитных ресурсов Банка ВТБ (Армения).

Банк предлагает следующие основные условия:

предоплата – 10-20%,

годовая процентная ставка – 10.8%

срок погашения – до 30 лет.

Банк ВТБ (Армения) всегда уделяет особое внимание развитию ипотечного сектора Армении и осознаёт всю важность ипотечного кредитования, как одного из важнейших факторов экономического и социального развития страны.

Банк ВТБ (Армения) готов всегда выдавать кредиты не только по лучшим условиям, но и в кратчайшие сроки, а также содействовать в развитии жизни молодых специалистов РА.